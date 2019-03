Francesca Fialdini controbatte alla casalinga ospite a La vita in Diretta: “È opinabile”

Francesca Fialdini ha risposto in modo non proprio carino ad una delle ospiti de La Vita in Diretta. In studio si parla delle casalinghe e di alcune statistiche che dimostrerebbero che il lavoro delle donne in casa equivarrebbe ad un stipendio di circa 3.000 euro. Ospiti del talk pomeridiano per affrontare l’argomento, Roberta Capua e la signora Silvana, ex dipendente di una banca che ha deciso di lasciare il posto di lavoro per dedicarsi ai suoi tre figli e alla famiglia. L’ex banchiera ha affermato di sentirsi realizzata, riportando anche le parole del suo direttore che le avrebbe detto che in Italia se ci fossero più donne come lei, la situazione sarebbe migliore. La conduttrice toscana non sembra essere d’accordo e così esprime il suo disappunto in modo netto: “Permettimi di dire che questo però è opinabile”.

La Vita in Diretta: Francesca Fialdini e la frecciatina alla casalinga per scelta

In studio si continua a parlare delle casalinghe a tempo pieno e del fatto che le attività svolte a casa sarebbero un vero e proprio lavoro. Roberta Capua afferma di essere una donna di casa perfezionista e di fare comunque le faccende domestiche da sola, anche se ha ripreso a lavorare con ritmi serrati. A quest punto Tiberio Timperi, unico uomo della discussione, rivela di distrarsi quando lava i piatti perché per lui rappresenta un’azione stupida che lo fa pensare ad altro. Anche la signora Silvana prova la stessa cosa e dichiara di pensare sempre a Firenze quando lava i piatti. “Però non è una città stupida”, risponde a mo’ di frecciatina la conduttrice toscana.

Francesca Fialdini donna in carriera: il disappunto della conduttrice

Francesca Fialdini, almeno così è sembrato dalle sue parole, non si è trovata d’accordo con le idee della sua ospite. La conduttrice Toscana, che recentemente ha fatto una dichiarazione scioccante in diretta, si sente una donna contemporanea, concentrata principalmente sulla carriera. “Io sono felice di quello che ho. Amo il mio lavoro più di ogni altra cosa, mi impegna tanto ed è in cima alla classifica”, ha raccontato durante un’intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna.