Francesca Fialdini, la dichiarazione scioccante: “Mi hanno puntato una pistola”

Francesca Fialdini e il racconto scioccante: “Una pistola davanti”

Francesca Fialdini a La Vita in Diretta ha rivelato di esser stata vittima di un tentativo di rapina. Nella puntata del 4 marzo è stata raccontata la storia di Franco Birolo, ex tabaccaio che nel 2012 uccise un ladro entrato durante la notte nel suo negozio. L’uomo adesso ha venduto la licenza e si dedica ad un’attività più tranquilla e meno rischiosa. A sette anni da quella brutta esperienza, ai microfoni del programma pomeridiano di Raiuno ha dichiarato che la famiglia del ladro moldavo ha fatto richiesta di risarcimento per la sua morte, ma che lui non intende pagare. Durante il racconto di questa difficile storia, anche la conduttrice Francesca Fialdini ha rivelato di aver subito un tentativo di rapina. Non ha specificato dove e quanto tempo fa è successo, ma le sue parole sono state abbastanza scioccanti. La presentatrice toscana, infatti, ha affermato di aver avuto una pistola puntata su di lei.

La Vita in Diretta: Francesca e Tiberio parlano di rapine

A parlare dell’argomento in studio, insieme a Francesca e Tiberio Timperi, anche la giornalista e conduttrice Annalisa Briga. La Briga racconta che a Madrid, dopo essere stata ad un concerto con amici, anche lei ha subito un tentativo di rapina a mano armata, conclusosi fortunatamente bene grazie all’intervento della polizia locale. Mentre l’ospite racconta la sua vicenda, parla del fatto che la reazione ad un episodio del genere può essere diversa da persona a persona e che non dipende dal coraggio che uno ha. Lei è riuscita a fermare i ladri perché insieme ad un’amica si è chiusa tempestivamente nella sua auto, suonando il clacson, ma afferma che in realtà è stata anche fortunata.

Francesca Fialdini e il racconto della rapina: le parole

Francesca Fialdini ultimamente si lascia andare a considerazioni molto personali a La Vita in Diretta. Così, dopo aver vissuto un momento di imbarazzo parlando di maternità, ha voluto raccontare un episodio che si ricollega all’argomento. La presentatrice toscana, infatti, ha ammesso di aver subito un tentativo di rapina: “E’ successo anche a me ed ero atterrita ad avere una pistola davanti”. E poi aggiunge: “Ho chiamato le forze dell’ordine”.