Francesca Fialdini e Eleonora Daniele, futuro in Rai: cambiamenti, gossip

Francesca Fialdini e Eleonora Daniele, il futuro in Rai: cambiamenti e rumors, il gossip

La Rai è sempre un cantiere aperto, sia sul versante dirigenziale, sia su quello editoriale. In questi giorni, sul primo tema, sta tenendo banco il futuro dell’ad Fabrizio Salini; sul secondo, invece, la ‘tv che verrà’ nella prossima stagione. TvBlog ha raccolto diverse indiscrezioni sul valzer delle conduzioni che potrebbe verificarsi nel servizio pubblico. Da quanto trapelato, non buone notizie all’orizzonte per Francesca Fialdini, che potrebbe vedere cancellato dal palinsesto il suo programma domenicale ‘Da noi… a ruota libera’. Saldissima, invece, Mara Venier, che, salvo scossoni dell’ultima ora, tornerà nel giorno di festa con Domenica In. Per Eleonora Daniele si profila l’ipotesi di uno spostamento alla Vita in Diretta…

Fialdini, Cuccarini, Daniele: valzer conduzioni in casa Rai. Spifferi sulle scelte del servizio pubblico

“Si starebbe lavorando per affidare a Lorella Cuccarini uno spazio nel weekend, molto probabilmente alla domenica […] a rischio sarebbe Francesca Fialdini con il suo Da noi… a ruota libera”, fa sapere TvBlog che aggiunge un altro retroscena: “Stando sempre a quanto ci risulta, proprio la Fialdini avrebbe rifiutato una proposta di Tv8 (che ha cercato anche Bianca Guaccero), probabilmente perché certa della riconferma o di una ricollocazione in palinsesto”. I rumors raccontano anche che Eleonora Daniele è tra le possibili eredi della Cuccarini (in pole position anche Serena Bortone), nel caso in cui la showgirl decidesse di lasciare la trasmissione per altri progetti professionali e per sbarcare nel weekend di Rai Uno.

Il futuro di Alberto Matano: Vita in diretta e non solo per il giornalista

Sempre per quel che riguarda La Vita in diretta, sembra quasi certa la riconferma di Alberto Matano che, secondo TvBlog, sarebbe assai apprezzato dal direttore della rete ammiragli Rai, Stefano Coletta, il quale sarebbe pronto anche ad affidargli una seconda serata.