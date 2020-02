Lorella Cuccarini, voce rotta a La Vita in Diretta: l’addio che fa male

Lorella Cuccarini emozionata e con la voce rotta a La Vita in Diretta, cosa è successo

Una puntata come tante quella de La Vita in Diretta di giovedì 20 febbraio, molti i temi trattati da Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Ma un episodio molto toccante ha emozionato la padrona di casa, che ha per questo ricordato una delle signore intervenute più volte nel programma a causa della sua situazione fisica e del raggiro di cui è stata vittima. La Cuccarini ha annunciato con la voce rotta e con le lacrime agli occhi: “Una notizia che non volevo dare. Ieri Anna ha lanciato un grido d’aiuto qui da noi e non ce l’ha fatta“. L’emozione si è fatta sentire anche nello studio, e oltre lo schermo della tv. Proprio per la vicinanza che Lorella ha sentito alla signora Anna ha fatto una promessa, quella di portare avanti la sua battaglia ed aiutare la famiglia nel ritrovare tutti i soldi persi.

Lorella Cuccarini: le parole su Anna e la promessa alla famiglia

“Anna era malata di cancro ed è stata raggirata. Noi ci prendiamo l’impegno che i risparmi di questa donna tornino alla sua famiglia. Ciao Anna“, ha detto tra le lacrime Lorella. Un’emozione incredibile che ha investito l’intero studio. La Signora Anna che non ce l’ha fatta ed è rimasta vittima del tumore che l’aveva colpita, era stata truffata con l’intento di aiutare un bambino malato, cosa che invece non era vera. Tanti i soldi che Anna aveva dato al truffatore, un atto di generosità ma che le ha fatto perdere tutti i suoi risparmi.

Lorella Cuccarini e l’emozione per la morte di Anna

La Signora Anna era apparsa più volte a La Vita in Diretta per spiegare cosa le era successo e la truffa subita. La stessa Lorella Cuccarini se ne era occupata all’interno degli spazi a lei dedicati nel programma pomeridiano di Rai 1. L’ultima apparizione di Anna era avvenuta nella puntata di mercoledì 19 febbraio, e a poche ore di distanza è arrivato il triste annuncio.