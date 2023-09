Francesca Fialdini e il suo orientamento intimo: ira della conduttrice

Francesca Fialdini si è sfogata tramite un post fiume pubblicato su Instagram, dopo che per settimane si è dovuta confrontare con una serie di commenti beceri e volgari. La conduttrice in forza alla Rai, in tempi non sospetti, ha tagliato i capelli, optando per un look sbarazzino e ‘corto’. Una scelta anche simbolica, come lei stessa ha raccontato nel post. Cosa c’è di male? Nulla ovviamente. Si può anche dire che sta meglio o peggio, con pacatezza ed educazione. Invece negli ultimi giorni c’è chi ha cominciato a bersagliare la giornalista con teorie inventate circa un non meglio precisato suo orientamento intimo.

La replica fiume alle insinuazioni della conduttrice di Da noi… A ruota libera

Dopo averne ascoltate di cotte e di crude, la Fialdini ha voluto mettere un punto al vociferare sui social. Così si è messa alla tastiera ed ha confezionato un lungo messaggio in cui ha ragionato su come alcuni commenti siano privi di logica, oltreché gratuitamente offensivi:

“Mi avete smerigliato le sinapsi! (Volgarmente detto…pensateci voi). Che siano lunghi o corti non ha nessuna importanza e nulla dovrebbe averne anche perché CHISSENEFREGA. In questi mesi ho lavorato a un progetto per il quale i capelli corti avevano una funzione simbolica, li ho tagliati perché parlare di ragazze (di ogni età) e farlo fuori dall’immagine di sempre aveva un significato: a 20 anni portavo i capelli corti così e riproporre la mia immagine di allora per presentare un programma in cui le donne raccontano loro stesse a quell’età aveva un senso. Lol. Ideona eh e… ALERT! Giocare fa bene! Alla salute, a se stessi, all’ironia, allo sguardo… E voi fate bene a dire la vostra eh?! E mi diverto pure a stuzzicarvi ma possibile che anche quando non c’entra nulla con le cose che posto voi tornate sempre lì? Non avevo idea di quanto foste affezionati ai miei boccoli! E non perché non dovreste esprimervi (ci mancherebbe altro) ma ipotizzare il mio orientamento intimo, usare frasi becere e puntute come zanzare (peraltro inutili) mi convince che siamo veramente dentro uno schema rigido, schiavizzante, dove piacere per piacere è l’unica regola vincente. Pensateci: non dipende forse anche da questo l’esibizionismo, l’eccesso, l’abuso dei selfie ai propri corpi sui social? La fragilità della propria autostima e la ricerca costante dell’approvazione altrui… dove altrui è quello sguardo contaminato dal marketing che regola la nostra vita. Leggete il libro che vi ho postato di Maura Gancitano, ve lo consiglio spassionatamente! Vi ci ritroverete dentro tutti/e! Di me invece posso dire che a Barbieland sarei stata decisamente più apprezzata (e dire che da piccola mi stancavo subito a giocare con le bambole) PS. Spetta, ora che ci penso l’unica Barbie che ho avuto, aveva i capelli lunghi fino ai piedi.

Francesca Fialdini, posto saldo in Rai: la stagione 2023/2024

La giornalista sarà protagonista sui canali della Tv di Stato anche nella prossima stagione. Tornerà in onda la domenica pomeriggio, ricevendo la linea da Mara Venier. Infatti, anche quest’anno, sarà riproposto “Da noi… A ruota libera”, talk in cui la Fialdini parla di temi legati all’attualità ed ospita in studio svariati personaggi noti e del mondo dello spettacolo. Anche quest’anno dovrà vedersela con la collega e ‘rivale’ Silvia Toffanin, che è pronta a tornare in onda con “Verissimo” su Canale Cinque proprio nella medesima fascia in cui viene trasmesso “Da noi… A ruota libera”

Lo scorso anno la sfida degli ascolti ha sempre visto trionfare la conduttrice in forza al Biscione. Tuttavia la Fialdini ha comunque raccolto dati buoni. Da qui la scelta dei vertici di Viale Mazzini di riconfermarla al timone del programma domenicale.

Francesca Fialdini fidanzata

Francesca Fialdini è fidanzata da tempo, ma poco o nulla si sa dell’uomo che le sta accanto. Da sempre la conduttrice è ultra riservata sulle sue vicende private.