Francesca Fialdini a Ballando con le Stelle? Il gossip e l’ospitata ad Adrian

Francesca Fialdini a Ballando con le Stelle 2020? L’indiscrezione e l’ospitata da Celentano

Francesca Fialdini, il gossip televisivo non le dà tregua. La conduttrice in forza alla Rai, come fa sapere il settimanale Oggi, potrebbe entrare a far parte del cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Al momento non c’è nulla di certo e ufficiale, soltanto un’indiscrezione trapelata dai corridoi di Viale Mazzini; indiscrezione che racconta che il volto noto del servizio pubblico potrebbe essere tra i papabili dello show di Milly Carlucci. Ma le chicche su Francesca non sono finite qui perché pare che abbia ‘sconfinato’ di recente, comparendo negli studi della concorrenza, più precisamente quelli di Mediaset. Motivo? No, nessun cambio di casacca all’orizzonte bensì un’ospitata da Celentano, nel programma ‘Adrian’.

L’ospitata di Francesca Fialdini ad Adrian

A proposito dell’ospitata della Fialdini da Celentano, su Oggi si legge che qualcuno in casa Mediaset si è un poco risentito: “La presenza della conduttrice, presentata erroneamente come giornalista, avrebbe creato qualche malumore a Cologno Monzese. Perché è stato scelto un volto della concorrenza e non un volto interno?“. Mal di pancia a parte in quei del Biscione, la Fialdini continua a essere piuttosto chiacchierata. Di recente hanno fatto abbastanza rumore le sue dichiarazioni su La Vita in Diretta, programma da lei guidato in passato. Nella fattispecie la conduttrice è stata attaccata perché ha detto di non aver visto alcuna puntata del talk quest’anno. “È vero – ha spiegato via social – non ho ancora guardato una puntata della nuova edizione, per una ragione molto semplice: lavoro in un altro programma che ha lo studio a Torino ma la redazione a Roma (e il resto della mia vita si svolge in altre città)”.

La Vita in Diretta, Fialdini: “Format superato nel tempo”

Sempre a riguardo de La Vita in Diretta, la Fialdini ha aggiunto: “Detto questo penso che, in generale, cambiare i conduttori di un format possa essere utile se gli stessi vengono messi nelle condizioni di incidere sulla scaletta o sulla scelta degli argomenti. Il programma dovrebbe valorizzare le loro caratteristiche e non piegarli di volta in volta a un format che nel tempo è forse stato superato da nuovi linguaggi televisivi. Il pubblico cambia, non è un monolite. Così come la tv”