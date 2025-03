Francesca Ferragni svela il sesso del bebè: deja-vu con Chiara

Francesca Ferragni sta per diventare mamma per la seconda volta e qualche giorno fa ha annunciato il sesso del bambino. Come un deja-vu, i followers della famiglia Ferragni stanno vivendo una grande emozione proprio come qualche anno fa è successo con la sorella Chiara. Tutti non vedono l’ora di conoscere il bebè che diventerà il fratellino o la sorellina di Edoardo.

La rivelazione del sesso

Il secondogenito di Francesca Ferragni sarà una femminuccia. Lo ha rivelato la sorella di Chiara attraverso un post sui social in occasione della Festa della donna. La foto pubblicata mostra i due genitori e il piccolo Edoardo con in mano un paio di scarpette rosa, simbolo del sesso del bambino in arrivo. In tanti non hanno potuto fare a meno di notare il dettaglio in comune con Chiara.

Il dettaglio in comune con la sorella Chiara

Era il 2020 quando Chiara Ferragni e Fedez annunciavano il sesso del secondo figlio. Poi è nata Vittoria, una bambina bionda che fin dal primo giorno ha conquistato i fans dei Ferragnez che ancora oggi, nonostante i genitori si siano separati, non perdono occasione di divertirsi con lei e chiedere informazioni sulla piccola.

Nessuno potrà mai dimenticare il Gender reveal dell’imprenditrice digitale e il rapper che all’epoca pubblicarono un video dolcissimo in cui Leone annunciava il sesso del bebé che di lì a poco sarebbe nato. “Amore, ma la mamma nella pancia ha una bimba o un bimbo?” e il figlio: “Bimba“.

A distanza di 5 anni, con un post diverso ma allo stesso tempo dolce e emozionante, Francesca Ferragni ha fatto rivivere una sorta di deja-vu ai followers che la seguono sui social e soprattutto ai nostalgici dei Ferragnez che ancora sperano in un ritorno di fiamma.

La storia d’amore con il marito Riccardo

In un mondo senza Ferragnez e una Valentina Ferragni che ha iniziato una relazione con un altro ragazzo, l’amore tra Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti è sempre più vivo. I due si sono conosciuti nel 2009 e da quel momento non si sono più persi. Prima a Cremona e poi a Milano, hanno iniziato una convivenza poco dopo essersi fidanzati per poi coronare il sogno del matrimonio. La loro storia è un esempio per tutte quelle coppie che giorno dopo giorno si scelgono.

La famiglia si è poi allargata con il cane Gabri che compare in molti scatti pubblicati sui social e poi con l’arrivo del loro primo figlio Edoardo molto amato dai fans della coppia. Complici, naturali, senza filtri, i due si mostrano per quello che sono, non hanno bisogno di apparire, hanno scelto la via della normalità: lei è una dentista affermata e da qualche anno influencer, lui un chitarrista e responsabile organizzativo di una società. E’ forse questa la chiave del successo del loro amore? I fans approvano.