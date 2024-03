Ferragnez: radioattività e pozzi avvelenati, il lato oscuro dell’addio

Le separazioni all’acqua di rose sono rarissime. Gli addii matrimoniali, quasi sempre, si nutrono di rancori e livori comprensibili, di rinfacciamenti e di ripuliture di sassolini dalle scarpe. Le vicende si fanno ancor più complicate quando una coppia, oltre che a mescolare sentimenti, ha mescolato gli affari. In quel caso, quasi sempre, si finisce davanti a un giudice e si mena duro, da una parte e dall’altra. Chiedere a Francesco Totti e Ilary Blasi per eventuali approfondimenti. Una premessa per presentare la situazione di Chiara Ferragni e Fedez, i ‘golden boys’ di Instagram che hanno costruito un’immagine social di coppia perfetta. Peccato che quando sull’influencer cremonese si è abbattuto il ‘Balocco Gate’, l’onda d’urto ha travolto pure il lato sentimentale e familiare. Ed ora sono dolori.

Il sospetto che la separazione fosse una messa in scena per spostare l’attenzione mediatica dalla vicenda dei pandori è via via scemato con il passare delle settimane. I Ferragnez sono in un vicolo cieco, per davvero. Altro che finta! Il rapper è tornato a sfilarsi la fede nuziale (alla presentazione di Lol 4 non la indossava). La Ferragni, che stava tentando l’operazione ‘recupero credibilità’ a suon di post zuccherosi con i figli, è stata bloccata dal cantante, che l’ha addirittura diffidata dal mostrare la prole sui social (infatti a Chiara è toccato trovare un escamotage, riprendere i pargoli di schiena o con il viso oscurato). Di tutta risposta la star di Instagram in declino ha diffidato a suo volta il coniuge dal parlare della loro separazione a Belve. Che bella situazione!

In tutto ciò, da settimane, i due ex innamorati si schivano manco fossero radioattivi. Appena uno torna in Italia dai suoi viaggi di piacere o lavorativi, l’altro parte per nuove mete. Così è capitato che Fedez volasse a Miami, Londra e Parigi mentre la Ferragni accudiva i figli a Milano. Poi è stata lei a volare a New York e in altre località esclusive mentre il rapper se ne è stato all’ombra della Madonnina con i suoi frutti d’amore.

E il peggio deve ancora venire in quanto, per ora, i ben informati assicurano che l’iter della separazione a livello di documentazione non è ancora stato fatto partire. Insomma, si è soltanto ‘all’antipasto’. Figuriamoci cosa potrebbe accadere quando comincerà il distacco concreto a livello legale. C’è chi ancora crede nell’ipotesi che la crisi possa rientrare. Con i Ferragnez non si sa mai, potrebbe anche esserci un clamoroso colpo di scena. Il problema è che in questo momento i pozzi sono talmente avvelenati che pensare a una ricucitura pare fantascienza. Ne vedremo delle belle, anzi delle brutte!