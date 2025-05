Francesca Ferragni, pancia in vista ma il parto resta un mistero

Francesca Ferragni è incinta per la seconda volta e sui social non perde occasione di condividere con i fan tanti momenti della gravidanza che sta vivendo insieme al marito e al primogenito Edoardo. Tuttavia, non ha ancora rivelato alcun dettaglio sul nome e sulla data di nascita. In molti si chiedono il motivo di questa scelta e, il mistero continua a farsi sempre più fitto.

La gravidanza di Francesca Ferragni

Il web ha scoperto la seconda gravidanza di Francesca Ferragni in occasione della Festa della donna, quando la sorella di Chiara ha pubblicato un post sui social, mostrando la sua famiglia allargata e rivelando il sesso del bebé in arrivo. Da quel momento, però, non ha condiviso altri dettagli, se non qualche scatto durante questi mesi.

Inoltre, nella sua biografia Instagram, almeno per ora, ha mantenuto la dicitura: “Mamma di Edoardo”, senza aggiungere alcun riferimento alla prossima nascita.

Ipotesi sulla data del parto

Nonostante non vi sia una data certa, i fan ipotizzano che il parto di Francesca Ferragni possa avvenire tra agosto e settembre. Si attendono comunque conferme da parte della diretta interessata, che probabilmente desidera vivere la gravidanza con un effetto suspence o forse mantenere una certa privacy, per quanto, vista la sua presenza sui social, sia difficile crederlo del tutto.

Mistero anche sul nome

Per ora non è trapelato nessun indizio nemmeno sul nome. L’unica certezza è che sarà una bambina. E questo dettaglio ha riportato indietro nel tempo i fan più nostalgici, facendo ricordare il momento in cui anche Chiara Ferragni rivelò il sesso della secondogenita, Vittoria.

Francesca Ferragni, cosa la allontana dalle sorelle

È fuori dubbio che Francesca Ferragni sia molto più riservata delle sorelle Chiara e Valentina, anche se negli ultimi anni si è avvicinata maggiormente al mondo dei social, condividendo molti momenti della sua vita pubblica e privata. Anche lei, come le due influencer, ha iniziato a partecipare ad eventi che l’hanno messa in risalto e fatta conoscere sempre di più, anche a livello internazionale.

Tuttavia, Francesca non ha mai abbandonato la volontà di a portare avanti il suo lavoro da dentista, per il quale ha studiato a lungo e al quale si è dedicata per gran parte della sua vita. Per ora, le sue priorità restano la famiglia e la sua più grande passione. Ed è forse proprio questo a distinguerla da Chiara e Valentina, e che potrebbe essere d’esempio per entrambe.

Nonostante Francesca mantenga un profilo più basso rispetto alle sorelle, la dentista è riuscita a conquistare un seguito sui social sempre più numeroso e fedele, con oltre un milione di follower.