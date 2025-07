Francesca Ferragni mamma bis, nome figlia di sole tre lettere e reazione delle sorelle

Francesca Ferragni ha partorito, diventando mamma bis. Lo ha fatto sapere lei stessa attraverso un post pubblicato su Instagram lungo la tarda mattinata di domenica 6 luglio. La sorella dell’influencer Chiara, professione dentista, si è immortalata con il marito Riccardo Nicoletti, il suo primo figlio Edoardo e naturalmente la ‘new entry’, la figlia Lea. Nome particolare e brevissimo che fa il paio con quello del cuginetto. Il primo figlio di Chiara Ferragni e Fedez si chiama infatti Leone, per molti soltanto Leo. Non a caso diversi utenti hanno subito fatto scattare il binomio familiare “Leo e Lea”. La nascita della piccina è stata comunicata a distanza di qualche ora dal parto che è avvenuto il 5 luglio, come specificato dalla neo mamma nell’annuncio social.

“5/7/2025 Benvenuta Lea”. Così Francesca Ferragni nel commentare lo scatto con cui ha rivelato di essere diventata mamma per la seconda volta. La dentista 36enne è sposata dal settembre 2023 con Riccardo Nicoletti, storico compagno con cui fa coppia da più di 15 anni. La scintilla scoccò nel lontano 2009. Da allora l’amore è continuato a crescere traducendosi in una famiglia che si è ora allargata. Il primogenito di Francesca e Riccardo, Edoardo, è nato nel giugno del 2022.

Al settimo cielo Chiara e Valentina Ferragni. “Sono di nuovo zia”, la reazione a caldo dell’ex moglie di Fedez, che ha anche fatto cascare sotto al post dell’annuncio dell’arrivo di Lea dei cuoricini rossi. “Quarta volta zia”, il commento, sempre impreziosito da cuoricini, di Valentina. “Ammazza oh, ti ho portato bene. Auguri”, ha scritto Aurora Ramazzotti rivolgendosi alla neo mamma. Evidentemente le due si conoscono ed hanno condiviso qualche momento assieme di recente.

Il ‘clan’ Ferragni raggiunge quindi quota 4 per quel che riguarda i ‘nuovi arrivi’ in famiglia. Come poc’anzi spiegato, Francesca è madre di Edoardo e Lea, mentre Chiara di Leone e Vittoria. Al momento nessun figlio invece per la sorella minore Valentina. A differenza di quest’ultima e di Chiara, Francesca non ha abbracciato la professione di influencer. Lavora nello studio dentistico del padre ed è la sorella più riservata e meno ‘vip’. Predilige condurre una vita appartata e lontano dai riflettori mediatici.