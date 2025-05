Francesca Ferragni, il figlio ingessato preoccupa: come sta adesso

L’ultimo post di Francesca Ferragni ha molto preoccupato i fan che la seguono sui social. Come ogni weekend ha pubblicato alcuni scatti delle giornate trascorse in famiglia e in compagnia di amici. Tra questi ne è emersa una in particolare che riguarda il piccolo Edoardo: il bambino ha un piede ingessato.

Cosa è successo a Edoardo, il figlio di Francesca Ferragni

Il figlio di Francesca Ferragni si è fatto male a un piede durante il weekend. Lo ha raccontato la mamma attraverso un post sui social. Il piccolo si è fratturato un osso del piede e per qualche settimana dovrà evitare sforzi. Sta bene ed è coccolato dall’affetto della sua famiglia, in fermento per l’arrivo del bebè.

La famiglia si allarga

La sorella di Chiara Ferragni sta per diventare mamma per la seconda volta. Proprio come l’imprenditrice digitale, anche per lei la il secondogenito sarà una femminuccia. Non ci sono ancora dettagli sul nome e sulla data di nascita della piccola in arrivo, anche se sui social Francesca non perde occasione di mostrarsi con il pancione. I fan non vedono l’ora di conoscere la bambina e sono tutti curiosi di scoprire come si chiamerà e a chi assomiglierà.

Francesca Ferragni, la sua carriera tra il suo lavoro e i social

Francesca Ferragni è da tutti conosciuta per essere la sorella minore di Chiara Ferragni. Nel corso degli anni la giovane cremonese è riuscita a farsi strada nel mondo dei social nonostante il suo lavoro si distacchi da questo mondo. Infatti, a differenza dell’imprenditrice digitale e la sorella Valentina, lei è dentista come il papà con il quale collabora.

Tuttavia, si è ritrovata catapultata in un’atmosfera nuova che ha saputo sfruttare al massimo ed oggi è molto amata e seguita dai follower che non perdono occasione di supportarla e interagire con lei.

Francesca condivide sui social molti momenti della sua vita quotidiana: eventi a cui partecipa insieme alle sorelle e alla mamma Marina, appuntamenti lavorativi e attimi con il marito, il piccolo Edoardo e i cani. Senza dubbio, la sua crescita nel panorama digitale è dovuta anche e soprattutto al cognome che porta, ma allo stesso tempo è frutto di un lavoro costante e dell’impegno nel creare contenuti di qualità che fanno emergere la sua personalità.

La storia autentica con il marito Riccardo

Un altro aspetto che differenzia Francesca dalla sorella Chiara è la sua storia d’amore con il marito Riccardo, condivisa sui social solo in parte, ma sempre con un occhio di riserbo senza mai eccedere. La loro è una relazione autentica, fatta di piccoli gesti e momenti quotidiani che non hanno bisogno di grandi dimostrazioni, ma solo dell’amore che li unisce.