Francesca Ferragni, addio al nubilato nel lusso: il costo del resort

Francesca Ferragni, sorella di Chiara, ha scelto di celebrare il suo addio al nubilato in Grecia, precisamente sull’Isola di Mykonos. Per i festeggiamenti ha scelto un hotel affacciato sul mare con tanto di piscina, nonché una delle strutture più esclusive e di lusso del posto.

Francesca Ferragni, alloggio in un resort di lusso: i dettagli

Come riportato da Pipol Luxury su Instagram, Francesca Ferragni ha puntato sul Myconian Avaton Resort, situato sopra la spiaggia Elia, tra le più note a Mykonos. La splendida vista mare osservabile dall’albergo non è, ovviamente, l’unico servizio di prestigio offerto ai clienti. Centro benessere, piscina privata e ristorante gourmet sono solo alcuni dei tanti comfort che la struttura offre.

Francesca e i suoi ospiti, tuttavia, si trovano in una delle villette appartate del resort, altro servizio offerto oltre alle classiche stanze. Non è dato sapere in quale villa si trovi la sorella di Chiara Ferragni, ma non è da escludere che possa essere quella più ampia, ovvero la Villa Ornos. In grado di ospitare fino a dodici persone, il suo costo si aggirerebbe intorno ai 4 mila euro.

Gli abiti sfoggiati dalle sorelle Ferragni a Mykonos

Non si hanno ancora dettagli sull’abito che Francesca indosserà nel grande giorno. Al momento è stato svelato che sarà di colore bianco, che da tradizione è associato alle spose, e che si tratterà di una creazione Atelier Emé. Il brand la sta seguendo anche durante questo suo addio al nubilato, firmando i suoi look e quelli delle sorelle.

Gli abiti delle tre Ferragni, infatti, non sono passati inosservati. Durante la loro seconda serata sull’isola, ad esempio, Francesca ha sfoggiato un mini dress monocolore in giallo, con maxi scollatura a V e drappeggio sul fianco. Chiara ha invece puntato su un mini dress smanicato e girocollo, con micro cristalli colorati dalle tonalità arancioni, gialle e rosa pesca. Valentina, infine, ha scelto un completo firmato The Andamane con corsetto e minigonna asimmetrica, entrambi color verde lime.

Matrimonio di Francesca Ferragni: data e dettagli

Francesca Ferragni si sposerà il 9 settembre, probabilmente nel Castello di Rivalta con il compagno Riccardo Nicoletti. Le sorelle Valentina e Chiara saranno le damigelle in questo importante momento della vita di Francesca. Con il compagno sono già genitori di un bimbo, nato poco più di un anno fa. Riccardo le aveva fatto la proposta proprio mentre era in dolce attesa.