Francesca Fagnani sfotte la Prati: la battuta su Mark Caltagirone

Ieri, mercoledì 20 marzo, è ufficialmente iniziata la primavera. Con un giorno di ritardo, Francesca Fagnani ha voluto inaugurare la stagione con un ironico tweet già diventato virale sul web. Di cosa si tratta? La giornalista ha citato un’ormai iconica frase di Pamela Prati. Ma, si proceda con ordine. Nonostante siano passati molti anni, il caso della Prati e Mark Caltagirone continua a rimanere impresso nella mente di molti. La vicenda è diventato così cult che, ad ogni equinozio di primavera, sui social viene condiviso in massa il video dell’intervista di Pamela Prati a Verissimo, in cui raccontava del primo scambio di messaggi con Caltagirone.

Come molti ricorderanno, la showgirl aveva spiegato di aver augurato a Mark una buona primavera, ricevendo come replica: “Ora sì che è una buona primavera”. Dopo aver scoperto che Caltagirone non esiste e che tutto era una messinscena, la citazione è diventata un classico, usata spesso per scherzo e con ironia. A tal proposito, anche Francesca Fagnani ha voluto partecipare al “trend”, scrivendo su Twitter: “Buona primavera (cit. per amatori del genere, ovviamente)”.

Il post ha immediatamente generato una miriade di reazioni di utenti divertiti dalla battuta della giornalista, che sembra conoscere bene le basi del genere “trash”. In tantissimi hanno poi risposto citando la presunta replica di Caltagirone, lasciandosi andare a una serie di meme e tweet spassosi. Ricordiamo che, circa due anni fa, la Fagnani ha avuto modo d’intervistare Pamela Prati in una puntata di Belve. Dunque, conosce bene la sua storia, nonché i dettagli della vicenda di Mark Caltagirone.

Buona primavera (cit. per amatori del genere, ovviamente) — francesca fagnani (@francescafagnan) March 21, 2024

Tra l’altro, anche quell’intervista è diventata ormai cult, soprattutto per le risposte “umili” che diede la showgirl ai tempi. Insomma, Francesca conosce bene il suo pubblico e non poteva fare a meno di partecipare agli auguri di buona primavera ‘stile Prati‘. Nel frattempo, la giornalista si sta preparando per tornare su Rai 2 con Belve, la cui prima puntata andrà in onda il prossimo 2 aprile.

Per ora, sono nove i probabili ospiti della nuova stagione: Fedez, Carla Bruni, Matteo Salvini, Loredana Bertè, Alessandro Borghi, Giacomo Giorgi, Marcella Bella, Antonella Clerici e Francesca Cipriani. Dei nomi bomba, ai quali si andrebbero ad aggiungere altri 6 personaggi per completare la schiera degli invitati dell’imperdibile nuovo ciclo di Belve.