Francesca Fagnani rifatta, parla la chirurga: l’elenco dei ritocchini

Pare proprio che anche Francesca Fagnani, popolare conduttrice del programma Belve (Rai Due), non abbia resistito alla tentazione di ricorrere al bisturi. La giornalista, compagna di vita del ‘Direttore’ Enrico Mentana, è infatti cambiata parecchio nel tempo. A dimostrarlo in modo difficilmente contestabile le foto del ‘prima’ e del ‘dopo’. Impossibile non osservare come il suo aspetto estetico sia alquanto differente rispetto ad anni fa. A nutrire la convinzione che la 47enne romana si sia data una bella ‘sistemata’ con una serie di ritocchini è anche un’esperta, la dottoressa Alessandra Cecchini.

Francesca Fagnani rifatta: la chirurga svela i ritocchini della conduttrice di Belve

La Cecchini, di professione chirurgo plastico ed estetico, è anche nota su TikTok per commentare i vip e le loro trasformazioni fisiche dettate da operazioni o da particolari trattamenti. Nelle scorse ore la prof si è soffermata su Francesca Fagnani. In particolare, ha scovato delle fotografie di anni fa della conduttrice e ha fatto un raffronto con immagini recenti. La dottoressa afferma che non c’è dubbio che la giornalista sia “decisamente cambiata e, con il tempo, è molto migliorata”.

La Cecchini dichiara che, facendo paragoni con le foto che ha trovato, sembra “di poter dire che si è sottoposta a una rinoplastica, una blefaroplastica superiore e vari trattamenti di medicina estetica come botox e filler alle labbra”. La chirurga ha concluso dicendo che il caso della Fagnani è un esempio di buona medicina estetica in quanto, ricorrere al bisturi senza esagerare, può rendere “molto più belli”. Certo la dottoressa è di parte, facendo lei il mestiere di chirurga plastica. Ma tant’è!

Detto ciò, non è la prima volta che si parla delle ‘correzioni’ della padrona di casa di Belve. Se ne occupò in tempi non sospetti anche Striscia la Notizia (Canale Cinque) che, tra l’altro, in questi giorni, sta conducendo una battaglia con la Fagnani per via di un caso piuttosto ingarbugliato relativo a delle presunte sponsorizzazioni.

Tornando ai ritocchini, il tg satirico di Antonio Ricci, in passato, piazzò la Fagnani nella celebre rubrica “Fatti e Rifatti”, sostenendo che la giornalista avesse un certo amore per la chirurgia estetica. Sul tema la diretta interessata non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione, preferendo soprassedere.