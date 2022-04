Francesca Fagnani difende Belve (coi denti): “Ascolti? Bisogna leggerli”

A chi critica i risultati del programma la padrona di casa ha risposto per bene, poi ha fatto i nomi di chi le ha detto no

Ascolti bassi per Belve? È arrivata la risposta della padrona di casa a questa osservazione. O critica, a seconda di come la si vuole leggere. Francesca Fagnani ha difeso Belve, un programma a cui tiene molto, e fa bene a tenerci visto che il risultato è ottimo. Belve è un programma molto commentato sui social e dal quale partono notizie, gossip e anche dichiarazioni in esclusiva. E poi è piacevole da vedere, a volte anche divertente. Gli ospiti accettano di rispondere alle domande al buio della Fagnani, che non ha peli sulla lingua né si fa problemi a porre domande scomode. E i risultati a volte sono dei più inattesi: più di una volta l’ospite di turno si è indispettito e ha perso la calma.

La nuova stagione di Belve si avvia alla conclusione e Francesca Fagnani è felicissima di queste puntate realizzate. Per lei è stata una stagione esaltante, con ospiti giusti che identificano a pieno il programma. La risposta del pubblico c’è, visto che è tra i programmi più visti e scaricati su Raiplay. Ne ha parlato in una intervista a Rolling Stone, nella quale ha pure risposto a chi parla di ascolti non esaltanti. La Fagnani ha difeso il suo Belve:

“Gli ascolti bisogna leggerli. Siamo una delle trasmissioni più scaricate di Raiplay. E quando si è il secondo programma più scaricato della Rai significa che la collocazione non è proprio fortunata. Poi bisogna vedere, in gergo, quante teste fa, calcolare gli ascolti”

In effetti la stampa ha promosso il programma, così come il popolo dei social, dove le interviste circolano dopo la messa in onda delle puntate. I risultati insomma ci sono e sono evidenti, almeno a chi non si ferma ai dati Auditel che non tengono conto del Web. La Fagnani non ha nascosto di puntare molto sui risultati conquistati sulla piattaforma di Raiplay, sulla quale mamma Rai sta puntando molto tra l’altro e ci sono contenuti esclusivi per valorizzarla e renderla più attrattiva. “La mia partita, il mio campionato è su Raiplay, sui social. E sono felicissima”, ha aggiunto la conduttrice.

Nel corso dell’intervista ha anche parlato dei suoi ospiti. In particolare di recente ha intervistato Donatella Rettore e non è andata proprio benissimo. Su di lei la conduttrice ha detto: “Mi dispiace si sia esposta negativamente”. Nelle prossime puntate ci saranno Teo Teocoli e Rita Rusic, ma non sono mancati Vip che hanno detto no a Belve della Fagnani: chi sono? Inizialmente non ha fatto nomi ma ha ammesso di preferire un rifiuto a un’intervista sulla quale poi si avanzano pretese. Per esempio di tagliare qualche parte, come è successo con Elettra Lamborghini.

Quindi ha tirato fuori alcuni nomi di chi ha detto no a Belve: Valeria Golino, Elena Morante, Gigi Buffon sono tre esempi. Sul portiere è sembrata davvero tanto dispiaciuta: “Lui ha un bel vissuto, è un simbolo, un personaggio molto interessante”.