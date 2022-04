Francesca Fagnani fa a pezzi Elettra Miura Lamborghini, ma con il sorriso, con quella tipica espressione “da str…a”. La citazione è di Laura Ravetto, ripresa autoironicamente dalla stessa conduttrice e giornalista di Belve che ha realizzato una curiosa intervista a se stessa sul magazine Chi. La compagna di Enrico Mentana, su consiglio del direttore del settimanale Alfonso Signorini, si è fatta delle domande e si è data delle risposte, in una sorta di dialogo “marzulliano”. Il risultato è stato assai interessante e stimolante perché Francesca si è aperta come mai prima d’ora, svelando anche aneddoti sugli ospiti passati sotto le sue grinfie nel programma di Rai Due. Chi ne è uscita peggio è stata appunto Elettra Lamborghini che, come è noto, ha deciso di bloccare l’intervista, che infatti non è mai stata trasmessa sul piccolo schermo.

La cosa più assurda avvenuta a Belve nell’ultima stagione? La Fagnani non ha dubbi: la vicenda relativa alla chiacchierata con l’ereditiera. “Dopo la registrazione – ha spiegato -, una persona dello staff di Elettra Lamborghini mi ha telefonato per dirmi che Elettra non aveva gradito le domande politiche che le avevo rivolto”. La questione ha colto di sorpresa la giornalista. Motivo? A quanto pare, nel corso della chiacchierata, non è stata affrontata alcuna questione politica.

“Peccato però che non solo non le avevo posto alcuna domanda di politica, ma non mi aveva nemmeno sfiorato lontanamente l’idea di farlo”, ha sottolineato la Fagnani che poi è diventata ancor più caustica: “Sarebbe stato come chiedere a Paola Taverna come se la cavasse con il twerking“. Ma quindi? Per quale motivo Elettra e il suo staff hanno scelto di non mandare in onda l’intervista? Anche in questo caso la giornalista fa piovere sarcasmo: “Mica l’ho capito, ma a questo punto immagino perché non le piacessero le sue risposte, visto che sulle domande fa un po’ di confusione”.

Francesca Fagnani: che sintonia con Ilary Blasi

Chiuso il capitolo Lamborghini, la Fagnani ha rivelato altre chicche sugli ospiti avuti nella trasmissione. La “Belva” con la quale ha avuto maggiore feeling è stata Ilary Blasi che ha una “risata contagiosa”. Quella invece con cui si è trovata meno a proprio agio è stata Monica Guerritore. La conduttrice romana ha comunque precisato che l’intervista le è piaciuta, aggiungendo che l’attrice si è offesa quando le è stato chiesto per quale motivo in molti la considerino una radical chic di sinistra. “Credo abbia trovato volgarissima la mia domanda”, ha evidenziato sghignazzando.

L’ospite che ha ammirato di più è stata Irma Testa, la prima pugile italiana a classificarsi alle Olimpiadi. Nella sportiva la Fagnani ha notato una potenza d’animo fuori dal comune. Una storia in cui la “determinazione ha tirato fuori il talento e non viceversa”.

Nell’autointervista, la giornalista ha inoltre ammesso di essere “prepotente e un po’ egoista”. Un pregio che invece si attribuisce è quello di pensarsi come una persona “ironica”. Sul fronte sentimentale ha spiegato che con Enrico Mentana, con il quale fa coppia dal 2013, ha un rapporto maturo e solido. Nessuna crisi in vista!