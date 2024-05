Francesca Del Taglia single, triste finale con Marco: “Chiedo venia”

Francesca Del Taglia è di nuovo single: è finita la sua relazione con Marco Cusmati. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ormai lontana dal padre dei suoi figli, Eugenio Colombo, ha reso ufficiale la rottura, nelle scorse ore. L’influencer si è lasciata andare a un lungo sfogo, tramite il quale ha ammesso di aver sbagliato, ma anche di aver preso una saggia decisione. La relazione stava andando avanti da qualche mese con l’imprenditore di Riccione e tutto sembrava procedere in modo tranquillo o quasi. Di recente, ospite di Casa SDL, l’ex corteggiatrice aveva assicurato che non è stato semplice dare una svolta alla sua vita sentimentale.

Sempre nel corso di questa intervista, Francesca ha fatto delle confessioni particolari sulla fine della sua lunga storia d’amore con Eugenio Colombo. Ora la Del Taglia si è scagliata, invece, contro l’ormai ex fidanzato Marco. Attraverso un video condiviso sulle Storie di Instagram, l’influencer non ha trattenuto il suo disappunto, annunciando la fine di questa nuova relazione. Francesca ha assicurato che la storia è finita “già da un po’ di tempo”. Sembra esserci stato un finale amaro, visto che l’ex corteggiatrice ha aggiunto di non voler neanche nominare “questa persona”.

Proprio per questo motivo, la Del Taglia ha chiesto ai suoi fan di non porle più domande legate all’imprenditore. Inoltre, ha affermato di non poter svelare i motivi della rottura, in quanto ritiene che sia giusto che restino privati. A questo punto, il suo sfogo è andato avanti con alcune amare confessioni:

“Ho sbagliato io. Sono una persona umana e purtroppo si sbaglia. Mi faccio sempre prendere molto dall’istinto e dalla pancia io, da sempre e in tutto ciò che faccio. Sono troppo vera purtroppo anche in questo e sbaglio. Mi rendo conto che sbaglio perché uno dovrebbe rifletterci un po’ di più nelle cose, magari conoscere un po’ meglio le persone prima di pubblicarle, come fanno tante altre persone però insomma sono umana, ho sbagliato e chiedo venia”

Sebbene abbia la sensazione di aver sbagliato a parlare pubblicamente di questa relazione, ancora prima di conoscere in modo approfondito l’imprenditore, la Del Taglia sta vedendo il lato positivo. L’influencer è felice di non aver presentato l’ormai ex fidanzato ai suoi figli, avuti con Eugenio Colombo. Non se la sentiva di procedere con le presentazioni, in quanto il suo sesto senso le indicava questo. Oggi crede che sia stata la scelta migliore.

Francesca Del Taglia è andata avanti con il suo confessando che il suo percorso psicologico sta continuando, tra alti e bassi. “Tutto fortifica e niente uccide, per amore non è mai morto nessuno quindi felice così”, ha l’ex volto del Trono Classico. Intanto, proprio di recente, si parla di un probabile ritorno di fiamma tra Francesca e l’ex Federico, con cui ha avuto una storia che è giunta al capolinea a settembre del 2023. I due sono stati avvistati insieme, ma è probabile che tra loro sia rimasto semplicemente un rapporto sereno di amicizia.