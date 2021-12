Francesca Del Taglia e Eugenio “dopo 9 anni si sono staccati”: la conferma

Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo stanno vivendo una crisi profonda. La coppia, nota per aver partecipato a Uomini e Donne, è alle prese con un momento difficile, dopo nove anni di relazione. Il primo a far trapelare la notizia è stato Amedeo Venza, esperto di gossip attivo su Instagram. Nelle scorse ore, a confermare l’indiscrezione, ci ha pensato un’altra gossippara ben informata sull’ambiente orbitante attorno a UeD, vale a dire Deianira Marzano che, sempre via Instagram, ha fatto sapere di aver sentito privatamente Francesca la quale le ha confidato che con il compagno ha deciso di prendersi una pausa. Lo stop sarà utile per capire se ha senso continuare o meno la love story. Attualmente, quindi, Colombo e la Del Taglia sono lontani.

Deianira, tramite una Stories Instagram, ha dichiarato che Francesca le “ha confermato in privato” la crisi con Eugenio e che proprio per via del periodo sentimentale difficile sia lei sia lui “hanno pensato che sia meglio distaccarsi un po’ per capire se il loro rapporto si possa salvare”.

Sui motivi che hanno condotto la relazione in vicoli bui non è stato detto nulla, per ora, dai diretti interessati. Nel frattempo, però, rimbalzano voci di presunti tradimenti da parte del deejay. A parlarne è stata sempre la Marzano che ha pubblicato la testimonianza di una donna che ha affermato di avere la certezza che Colombo abbia avuto una tresca con una sua conoscente. Trattasi, è bene sottolinearlo, di una testimonianza che non è stata supportata da prove e che quindi va presa con tutte le cautele del caso.

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, le tappe della love story: da Uomini e Donne alla crisi

Colombo e Francesca sono una delle coppie storiche nate a Uomini e Donne. Dopo aver lasciato assieme il dating show orchestrato da Maria De Filippi, si sono trasferiti a Firenze, città in cui la Del Taglia è nata e cresciuta. Nel capoluogo toscano hanno messo su famiglia, accogliendo nel 2014, a un anno dal primo incontro, il loro primo frutto d’amore, Brando. Nel 2018 è invece nato Zeno.

In più occasioni si è parlato di nozze, ma la coppia mai, alla fine, ha raggiunto l’altare. Francesca, in passato, ha confidato di desiderare di poter un giorno indossare l’abito bianco. Ora, però, i progetti di matrimonio sono ben lontani dalle idee di Colombo e dell’ex corteggiatrice: c’è una spinosa crisi da affrontare. E non si sa come andrà a finire.