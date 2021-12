Uomini e Donne gossip: Eugenio e Francesca sono in crisi

Brutta notizia per tutti i fan di Eugenio e Francesca. La famosa coppia di Uomini e Donne sarebbe in crisi. A spifferare la notizia l’influencer Amedeo Venza, che ben conosce i due. Alcuni gossip erano nati dopo una storia Instagram della Del Taglia, nella quale si parlava di una relazione complicata. Un gesto che aveva subito allarmato i follower dell’influencer.

L’annuncio è poi arrivato da Venza che ha fatto sapere di aver contattato personalmente Eugenio e Francesca di Uomini e Donne. A quanto pare l’ex tronista e l’ex corteggiatrice starebbero vivendo un periodo molto complicato. Un periodo delicato, l’ha definito Amedeo, che non c’entra nulla con tradimenti o gelosie varie. Per ora non è dato saperne di più e neppure i diretti interessati si sono sbilanciati sull’argomento.

Molto probabilmente Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia preferiscono affrontare per bene la situazione prima di dare comunicazioni ufficiali ai loro sostenitori, che li seguono fin dai tempi della scelta alla corte di Maria De Filippi. Scelta arrivata nel 2013, che ha fatto sognare i più romantici.

La storia di Eugenio e Francesca

Eugenio e Francesca formano una delle poche coppie solide e affiatate nate grazie a Uomini e Donne. Dopo la romantica scelta di Colombo i due si sono trasferiti a Firenze, dove la Del Taglia è nata e cresciuta, e hanno messo su famiglia. Nel 2014, a un anno dal primo incontro, è nato il piccolo Brando. Nel 2018 è invece arrivato Zeno.

Nonostante l’arrivo dei due bambini Eugenio e Francesca non sono ancora diventati marito e moglie. Più volte si è parlato di matrimonio ma per svariati motivi, dovuti principalmente agli impegni quotidiani, il grande evento non si è mai concretizzato. La Del Taglia non ha nascosto di voler indossare al più presto l’abito bianco.

Dopo l’esperienza a Uomini e Donne Eugenio e Francesca sono tornati in tv solo per alcune brevi apparizioni nei programmi di Maria De Filippi. La Del Taglia ha espresso però più volte la voglia di partecipare al Grande Fratello Vip.