Francesca Del Fa: “Vi dico tutta la verità su me e Can Yaman”

La storia tra l’attrice de Il Paradiso delle Signore Francesca Del Fa e Can Yaman? Solo un grossa fake news. A quasi un anno dalla foto dei due che ha fatto il giro del web la bionda interprete – nota ai più per il ruolo di Irene Cipriani nella serie Rai – ha rotto il silenzio svelando tutta la verità sul suo rapporto con il collega turco.

In un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv Francesca Del Fa ha bollato il gossip su Can Yaman un pettegolezzo senza fondamento. La 32enne ha spiegato di essere stata invitata la scorsa estate ad un festival in Sardegna insieme a Roberto Farnesi, l’Umberto Guarnieri de Il Paradiso delle Signore.

Quest’ultimo ha avuto un contrattempo ed è arrivato più tardi del previsto. Francesca Del Fa è stata quindi accolta da un gruppo di persone tra cui Can Yaman, che aveva notato che la ragazza era sola. La star de Il Paradiso delle Signore ha dunque rivelato:

“Una semplice foto scattata durante una cena, in cui eravamo vicini, ha fatto scoppiare un putiferio, ma tra me e Can non c’è stato nulla di romantico. È nata solo una simpatia, un’amicizia”

Dopo quella cena, però, Can Yaman e Francesca Del Fa sono rimasti in contatto e hanno iniziato a seguirsi su Instagram:

“Ci siamo sentiti solamente un paio di volte, brevemente, per un saluto, come accade tra amici. Nella vita reale sono felicemente single. Non ho ancora incontrato l’uomo giusto”

Insomma, Can Yaman e Francesca Del Fa non sono mai stati fidanzati. Tra i due non c’è stato neppure un flirt. Entrambi sono single. L’attore turco è solo da circa un paio d’anni, ovvero da quando ha detto addio a Diletta Leotta. Qualche tempo fa si è vociferato di una liaison con Francesca Chillemi, collega nella fiction Mediaset Viola come il mare, ma è stata prontamente smentito.

Sia Francesca Del Fa sia Can Yaman sono molto impegnati con le rispettive carriere. Lei tornerà a maggio sul set de Il Paradiso delle Signore per girare le nuove puntate che andranno in onda su Rai Uno a settembre. Prima, però, volerà in America, a Hollywood, per studiare in una prestigiosa scuola di recitazione e perfezionare l’inglese.

Can Yaman, invece, sta ultimando le riprese di El Turco, un nuovo progetto per Disney +. A breve indosserà di nuovo i panni di Francesco Demir per la seconda stagione di Viola come il mare, già confermata da Mediaset.