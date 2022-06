Ad un evento che si è tenuto in Sardegna l’attore turco avrebbe fatto di tutto per non incrociare la sua ex fidanzata

Can Yaman torna al centro del gossip. Stando ad un’indiscrezione riportata da Dagospia pare che l’attore turco non abbia mantenuto alcun rapporto con Diletta Leotta. I due si sono amati nel 2021 per circa sei mesi facendo chiacchierare parecchio ma come un fulmine a ciel sereno si sono mollati, senza fornire troppe spiegazioni. Ebbene, pare che ad un evento in Sardegna il 32enne abbia fatto di tutto per evitare la bionda conduttrice.

Non solo: sembra che Can Yaman abbia fatto il possibile pure per non incrociare Kabir Bedi. Ignoti i motivi di questo astio ma è probabile che c’entri il progetto Sandokan. Yaman era stato scelto per il remake della serie tv anni Settanta ma poi non si è saputo più nulla. Al momento pare che sia tutto in stand by, le riprese continuano ad essere rimandate, e che Can si stia concentrando su altri impegni di lavoro.

Ma non è finita qui: sempre il portale di Roberto D’Agostino spiffera che all’appuntamento sardo dedicato al cinema made in Italy Can Yaman abbia trascorso una piacevole serata con un’attrice de il Paradiso delle Signore, la popolare soap di Rai Uno. La fortunata sarebbe Francesca Del Fa, che nel daily indossa i panni della Venere Irene Cipriani. Secondo i beninformati i due avrebbero passato molto tempo insieme: un feeling che non sarebbe passato inosservato.

Sta per nascere un nuovo amore nello showbiz italiano? Can Yaman è pronto ad avere una nuova fidanzata del Belpaese dopo la relazione finita male con Diletta Leotta? Per ora i diretti interessati tengono le bocche ben cucite: nessun commento né da parte della star di Daydremer né dalla Del Fa.

Can Yaman e Francesca Del Fa hanno iniziato da poco a seguirsi su Instagram: un segnale da non sottovalutare. L’attrice de Il Paradiso delle Signore in una vecchia intervista non ha però nascosto di vivere da tempo una storia d’amore con un ragazzo che non fa parte del mondo dello spettacolo. Dopo aver incontrato Yaman tutto è cambiato?