Francesca De André vittima di gravi violenze: “Sono in condizioni tragiche”

Francesca De André, con un messaggio pubblicato tra le sue Stories Instagram, ha dichiarato di essere in “tragiche condizioni psicofisiche”. La nipote di Faber ha spiegato di essere stata costretta a sparire dalle piattaforme social di recente a causa di una aggressione di cui è rimasta vittima. La donna ha parlato di “violenza fisica”, senza però voler entrare nel dettaglio di quel che è accaduto in quanto per ora non se la sente di aggiungere altro. Infine ha ringraziato i suoi fan, chiedendogli sostegno e supporto.

Francesca De André sparita dalla tv

Francesca De André da tempo è sparita anche dai radar televisivi. Ha acquisito popolarità partecipando al Grande Fratello 16, edizione del reality show targata Barbara d’Urso. E proprio nelle trasmissioni della conduttrice campana è stata protagonista di diverse ospitate incendiarie, in cui ha attaccato il padre Cristiano con il quale è in rotta da tempo. Via via le sue apparizioni sul piccolo schermo sono poi andate a diradarsi fino a esaurirsi completamente.

La nipote di Faber è anche stata parecchio chiacchierata dal gossip nostrano negli anni passati. Circa la sua vita sentimentale, si sa che fino a giugno 2021 era fidanzata con Giorgio Tambellini. Con l’uomo ha vissuto una profonda crisi che poi è stata superata, come confermato dalla stessa De André all’inizio dell’estate scorsa. A oggi non è chiaro se la relazione sia ancora viva oppure no.

Nel corso della sua partecipazione al GF Vip 16, la De André, seppur entrò con il cuore occupato (era appunto fidanzata con Tambellini), allacciò una love story con Gennaro Lillio. I due si frequentarono per pochi mesi una volta concluso il reality. Poi Francesca tornò tra le braccia di Tambellini che a sua volta, mentre lei era nella Casa più spiata d’Italia, l’aveva tradita.

Tornando alla spinosa e drammatica confessione delle “violenze” subite, non è dato sapersi se riguardino la sfera intima oppure se si sia trattato di una aggressione di altro genere. Quel che è certo, almeno stando alle parole della stessa Francesca, è che i fatti avvenuti di recente l’hanno segnata profondamente.