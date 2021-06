Francesca De André, crisi superata: il sacrificio d’amore del fidanzato

By

Francesca De André e Giorgio Tambellini stanno ancora insieme. Nelle scorse settimane la figlia di Cristiano aveva parlato di alcuni problemi con il suo compagno, col quale fa coppia fissa da circa tre anni, ma ora è tutto risolto. È stata la diretta interessata ad annunciarlo in un’intervista concessa al settimanale Nuovo. Francesca ha chiarito che la crisi è rientrata anche se questo ha comportato un sacrificio d’amore da parte di Tambellini, visto qualche anno fa nel salotto di Barbara d’Urso.

Francesca De André ha spiegato alla rivista, diretta da Riccardo Signoretti ed edita da Cairo Editore, che Giorgio Tambellini ha deciso di chiudere il suo profilo Instagram:

“Ci siamo resi conto che, se vogliamo avere una vita amorosa stabile con il lavoro che faccio io, è giusto proteggerla in modo da evitare problemi. Ed è anche per questo motivo che non ci siamo più fatti vedere tanto anche sotto il profilo mediatico: cerchiamo di tutelare la nostra vita privata. Così viviamo meglio”

Se Tambellini è dunque sparito dai social network Francesca De André resta attiva più che mai. Su Instagram è seguita da oltre trecento mila follower. Un account in cui la 31enne condivide le sue foto da modella e i suoi impegni di lavoro. Come l’ultimo che segna il suo debutto nel mondo della musica, da sempre sua grande passione.

Francesca ha infatti da poco lanciato la canzone Champs-Elysees, in cui la De André canta in francese, lingua che conosce molto bene insieme a inglese e spagnolo. Un progetto inedito, fresco, che sta molto a cuore all’ex concorrente del Grande Fratello. Un modo per differenziarsi dalla famiglia De André che ha uno stile decisamente diverso.

Francesca De André ha ammesso che il suo Giorgio è fiero di lei e che è pronto a seguirla nel tour che dovrà fare nel Belpaese e all’estero. Il brano di Francesca sarà proposto, oltre all’Italia, pure in Francia, Canada, Cina e Repubblica Ceca. Insomma un progetto davvero ambizioso, tanto che la De André si è affidata ad un manager di caratura internazionale.

In questo periodo, dunque, la nipote di Fabrizio De André è molto concentrata sulla sua realizzazione professionale. Per questo non pensa a matrimonio e figli con Giorgio Tambellini nonostante la convivenza avviata a Milano. Tambellini, tra l’altro, è già padre di un bambino nato da una precedente relazione.