Francesca De André: “Il bene di Barbara d’Urso me lo sono guadagnato”

Francesca De André ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Diva e Donna. Tra ricordi d’infanzia, rapporti logorati coi famigliari e futuro roseo tra le braccia di Giorgio Tambellini, la 30enne non è riuscita a non parlare di Barbara d’Urso. La conduttrice napoletana ha sempre creduto molto in Francesca: per anni ha seguito le sue vicende giudiziarie, poi l’ha voluto come opinionista del suo salotto televisivo e concorrente del suo Grande Fratello. Un rapporto d’affetto e amicizia che, però, come sottolineato dalla De André, è stato costruito con pazienza e determinazione. La nipote di Fabrizio De André ha detto pubblicamente grazie a Barbarella per tutto quello che ha fatto per lei ma non ha potuto puntualizzare che quel bene se l’è guadagnato, passo dopo passo.

Il rapporto oggi tra Francesca De André e Barbara d’Urso

“Devo dire grazie a Barbara d’Urso, anche se il suo bene me lo sono guadagnato. Lei non ti regala nulla. Ha mandato i suoi giornalisti a controllare tutto quello che dicevo”, ha fatto sapere Francesca De André alla rivista edita da Cairo Editore. Il riferimento è alle vicende giudiziarie che vedono protagonista l’opinionista tv e il padre Cristiano De André. Da anni i due non riescono a ritrovare un’intesa e si parlano solo attraverso avvocati e dichiarazioni a mezzo stampa. Inoltre il cantante non ha mai voluto accettare i confronti televisivi nel salotto di Barbarella, che più volte ha consigliato a Cristiano di cambiare idea per amore della figlia. Un cambiamento che di fatto oggi non è ancora avvenuto: Francesca e Cristiano non hanno alcun rapporto e continuano a darsi battaglia in tribunale.

Francesca De André: “Non sono raccomandata dalla famiglia”

“Quello che mangio, me lo guadagno. Tutti pensano che io sia raccomandata. Non funziona così. Mi hanno sempre messo i bastoni tra le ruote. Ho fatto l’Isola dei Famosi nel 2011 e tutta la famiglia sempre contro. Col tempo mi sono affermata come opinionista, ma le cose non sono cambiate”, ha spiegato Francesca De André. L’ex naufraga tornerà nel salotto di Barbara d’Urso il prossimo autunno anche se Francesca sta testando altre strade. Ha da poco inciso un pezzo dance che uscirà tra settembre e ottobre e ha recitato pure in un film accanto a Jerry Calà.

Francesca De André è felice accanto a Giorgio Tambellini

Famiglia e carriera a parte, Francesca De André è oggi felice accanto a Giorgio Tambellini. I due fanno coppia fissa da un paio d’anni e convivono a Milano. In futuro ci sono in ballo matrimonio e figli anche se Giorgio è già padre di un bambino nato da una precedente relazione.