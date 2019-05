Francesca De André, la verità di Roxy: “Con il fidanzato solo per lavoro”

Grande Fratello, la verità di Roxy a Domenica Live: ecco perché lei e il fidanzato di Francesca De André sono stati paparazzati insieme

A Domenica Live oggi Barbara d’Urso ha avuto modo di conoscere e intervistare Roxy, la ragazza paparazzata insieme al fidanzato di Francesca De André e accusata di essere la presunta amante di quest’ultimo. Le foto di lei insieme a Giorgio, inutile dirlo, hanno mandato in crisi Francesca quando Barbara d’Urso gliele ha mostrate in diretta al Gf. Quest’ultima, spinta dalla rabbia, nella Casa ha più volte inveito contro Roxy in questi giorni. Roxy, però, ha affermato a Domenica Live di non aver avuto nessuna relazione con il fidanzato di Francesca. Con lui si sarebbero visti solo per sbrigare delle faccende di lavoro e, tra l’altro, quel giorno non sarebbero stati nemmeno soli.

Francesca De André, parla Roxy (la ragazza paparazzata insieme al fidanzato): “Con lui per motivi di lavoro”

Roxy ha affermato a Domenica Live che tutto quello che è stato detto e scritto su di lei e Giorgio, il fidanzato di Francesca De André, sarebbe ben lontano dalla verità dei fatti. Il giorno in cui li hanno beccati insieme? “Ero lì per lavoro, ero sotto casa di Francesca, c’hanno fatto le fotografie. Non eravamo soli. Eravamo io, Giorgio e la cugina di Giorgio. Io sono una mamma, di un bambino di 6 anni, e non mi metto in mezzo a certe situazioni con un uomo fidanzato “, ha spiegato a Barbara. Se sono salita a casa di Francesca? “Assolutamente no”, ha poi aggiunto la stessa.

Grande Fratello anticipazioni: domani sera il confronto tra Francesca De André e il fidanzato Giorgio

Domani sera, durante la sesta puntata del Grande Fratello 16, il pubblico di Canale 5 avrà modo di assistere al confronto in diretta tra Francesca De André e il fidanzato Giorgio. Quest’ultimo avrà la possibilità di entrare nella Casa e di chiarire finalmente la sua posizione . Come reagirà Francesca adesso che altre foto del suo fidanzato e Roxy sono venute a galla?