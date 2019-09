Francesca De Andrè sta meglio: ultime news dopo il collasso

Come sta ora Francesca De Andrè dopo il malore a Live-Non è la d’Urso

È passata la grande paura per Francesca De Andrè. Dopo il collasso avvenuto dietro le quinte di Live-Non è la d’Urso, a pochi minuti dall’inizio della diretta del programma di Canale 5, la giovane si è ripresa. Come svelato da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, la nipote di Fabrizio De Andrè è tornata a casa e ora sta meglio. Per adesso, però, Francesca non è ancora tornata sui social network. La De Andrè preferisce vivere in tranquillità questo momento di convalescenza. Lo svenimento è stato sicuramente causato dal forte stress di questi giorni, come ribadito dal fidanzato Giorgio Tambellini. Da quando è finita la storia con Gennaro Lillio la 29enne è stata pesantemente criticata su Instagram e ha interrotto i rapporti con la sorella maggiore Fabrizia.

Francesca De Andrè ha litigato con la sorella Fabrizia

Il ritorno di fiamma tra Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini sta facendo discutere parecchio da settimane. In più l’ex concorrente del Grande Fratello 16 ha litigato bruscamente con la sorella Fabrizia rea, a detta di Francesca, di aver creato a tavolino il finto tradimento di Giorgio con un’altra ragazza.

Francesca e Giorgio più uniti dopo il Grande Fratello

In barba a critiche e malelingue, Francesca e Giorgio sono tornati più forti di prima e questa volta sembrano fare davvero sul serio.