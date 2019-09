Fabrizia De Andrè replica alle accuse di Francesca: “Proviamo ad aiutarla”

Fabrizia De Andrè replica alle accuse della sorella Francesca e le lancia l’appello: “Ti vogliamo aiutare”

Pochi giorni fa Francesca De Andrè, fresca di ritorno di fiamma con Giorgio Tambellini, ha accusato a Domenica Live la sorella Fabrizia. Secondo l’ex gieffina, Fabrizia, assieme ad altre persone, avrebbe avuto un ruolo chiave nel farla lasciare con Tambellini all’epoca del Grande Fratello. Nella fattispecie ha puntato il dito contro la sorella incolpandola di aver inscenato la vicenda dei tradimenti di Giorgio. Ora arriva la versione di Fabrizia che è sbarcata a Pomeriggio Cinque per rispondere sulla questione. E come era prevedibile, il suo racconto si è discostato molto da quello di Francesca.

La versione di Fabrizia De Andrè: la risposa alle accuse di Francesca

Dopo le pesanti accuse mosse da Francesca, Fabrizia ha detto di essere molto dispiaciuta. “Non mi aspettavo accuse del genere, ad agosto ho cercato di chiamarla e le ho mandato molti messaggi ma non mi ha mai risposto”, ha fatto sapere. “La mia porta è sempre aperta”, ha aggiunto. Inoltre ha detto che tutta la famiglia, compreso il padre Cristiano, sono pronti a riabbracciarla: “Tutti stiamo provando ad aiutarla. Non capisco questo accanimento nei miei confronti“. Ma è vero che lei non vuole che l’ex gieffina stia assieme a Giorgio? “Io sono contenta se Francesca è felice. Giorgio? L’importante è che sia felice e serena lei”.

Francesca e Giorgio: in arrivo l’audio incriminato

Fabrizia ha inoltre dichiarato che da quando la sorella si è lasciata con Gennaro Lillio non si è più fatta trovare. A domanda diretta della d’Urso su Tambellini (“Credi che c’entri Giorgio nel suo atteggiamento?”) ha risposto di non averne idea, seppur non esclude una simile ipotesi. La vicenda dei presunti tradimenti che si trascina dal Grande Fratello verrà trattata nella prossima puntata di Domenica Live. Barbara ha anticipato che finalmente sarà fatto sentire l’audio tanto discusso che dovrebbe fare chiarezza una volta per tutte sulla vicenda.