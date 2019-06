Francesca De André, lo sfogo sofferente: “Ho amato chi non meritava”

Tempo di riflessioni per Francesca De André. La ragazza, dopo l’esperienza al Grande Fratello Nip dove è stata al centro di numerose critiche, sta pian piano tornando alla quotidianità. Al suo fianco c’è Gennaro Lillio, con cui continua a condividere una love story che dopo le turbolenze vissute nella Casa più spiata d’Italia sembra aver trovato più stabilità. Stabilità appunto, che spesso si porta appresso calma e meditazione. E infatti Francesca, poche ore fa, ha pubblicato un lungo post in cui ha fatto il punto della sua situazione, andando a toccare anche punti dolenti del suo passato.

L’ex gieffina a ruota libera: “Ho versato delle lacrime chiusa in casa aspettando che qualcosa cambiasse”

“Nella vita ho pagato conti troppo alti da pagare, ho risolto problemi troppo grandi da risolvere per la mia piccola età“, scrive Francesca De André sul suo profilo Instagram. L’ex gieffina prosegue: “Ho dato troppo a chi non meritava, e ricevuto quasi nulla. Ho amato chi non meritava, regalando il mio tempo e il mio affetto. Ho fatto degli errori, errori che nessuno sa, e nessuno può risolverli se non io”. La riflessione continua, rimembrando pomeriggi bui, pomeriggi di pianti: “Ho versato delle lacrime chiusa in casa aspettando che qualcosa cambiasse, in pomeriggi dove fuori sembrava che nessuno avesse bisogno di me. Ho amato chi non dovevo amare e odiato chi invece era disposto ad amarmi…”

“Ho perdonato tutti ma non ho mai dimenticato nulla”

La De André infine chiosa: “C’è chi ama, chi mi odia, chi mi critica, e chi invece mi stima per quello che ho superato. Ho perdonato tutti ma non ho mai dimenticato nulla”. Il post è stato commentato da molti follower che hanno apprezzato le parole dell’ex gieffina. Tra questi anche Gennaro, che ha piazzato un bel cuore, in segno di affetto e stima. Non sono nemmeno mancati i detrattori della nipote del compianto Faber, i quali continuano a criticarla e a stuzzicarla.