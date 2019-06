Francesca De André e Gennaro Lillio, amore dopo il Gf: post misterioso su Instagram

Gennaro Lillio e Francesca De André, la storia d’amore continua dopo il Grande Fratello

Dopo il Grande Fratello Francesca De Anews su Francesca e Gennaro Lillio continuano a dimostrare ai follower di essere una coppia felice e di non interessarsi alle tant(issim)e critiche di chi non crede nella loro storia d’amore e soprattutto di chi non sopporta la nipote del famoso cantautore. Li abbiamo visti felici a Live – Non è la d’Urso, dove gli opinionisti in realtà avrebbero potuto muovere delle critiche molto più intelligenti e serie ai due ragazzi, e li continuiamo a vedere felici su Instagram; basta andare sui loro due profili social per accorgersi di quanto stiano bene, almeno in apparenza visto che non viviamo con loro tutte le ore della giornata. Ma quali sono le ultime news su Francesca e Gennaro? Vediamole subito.

Grande Fratello, Francesca riempie di baci Gennaro e si mostra felice su Instagram

Gli aggiornamenti vengono proprio da Instagram, dove Francesca ha pubblicato tra le sue stories dei video che la vedono sbaciucchiarsi Gennaro proprio un po’ di minuti fa mentre lui si stava lavando i denti. Non sono certo le uniche storie che la De André ha pubblicato finora: l’ex gieffina infatti continua a postare ricordi del Grande Fratello che hanno come protagonisti lei e Gennaro nonché numerosi messaggi di fan che le hanno scritto di aver apprezzato davvero tanto la sua personalità e il suo modo di fare (non comprendiamo a cosa si riferiscano in realtà perché Francesca durante il reality show ha tirato fuori quasi sempre il peggio di sé, e a farglielo notare non sono stati solo gli altri gieffini ma anche molti opinionisti che abbiamo sentito parlare in questi giorni).

Il futuro di Francesca e Gennaro dopo il Grande Fratello

Nonostante questo non crediamo che la storia di Francesca e Gennaro durerà poco perché in fin dei conti la De André è stata sottoposta a moltissimo stress durante la trasmissione, e forse il suo atteggiamento è dipeso proprio da questo. Lei comunque continua a mostrarsi tranquilla e sembra non curarsi affatto delle critiche degli haters scrivendo anche messaggi che talvolta sembrano riferirsi a chi non l’ha capita; vi lasciamo con l’ultimo post che ha pubblicato su Instagram, sicuri del fatto che sentiremo parlare di lei per molto tempo ancora: