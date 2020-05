Francesca De André è un fiume in piena: la replica all’ex Gennaro Lillio

Puntuale come un orologio svizzero è giunta la replica a Gennaro Lillio di Francesca De André. Ricordiamo che i due si sono conosciuti al Grande Fratello Nip del 2018. Nella Casa scoppiò un amore travagliato e poi naufragato. La nipote di Faber ha poi deciso di riallacciare la love story con il suo ex Giorgio Tambellini, con il quale oggi è felice. Ma perché Gennaro e la De André sono tornati a punzecchiarsi? Tutta colpa di una risposta recente data su Instagram da Lillio a un fan: “Non ritorno mai indietro su quello che è il mio passato. Non tornerei a far coppia fissa con una persona che ha fatto parte del mio passato. Se la nostra storia non ha funzionato un motivo c’è, si va comunque avanti e si cresce.” Queste parole hanno prima trovato dissenso di Roberto Alessi (direttore di Novella 2000 intervenuto a Pomeriggio 5 il 30 aprile), poi di Francesca.

Francesca De André contro Gennaro Lillio

“Chi l’avrebbe detto che per l’ennesima volta vi tocca risentirmi perché c’è ancora qualcuno che non ce la fa a non parlare/sparlare di me”. Così esordisce Francesca. Il nome di Lillio non viene mai fatto, ma è evidente che si rivolga a lui: “Ovviamente mai in modo carino, ma sempre con un velo di rabbia e rancore non risolti dentro. E forse anche perché senza nominare me non avrebbe argomenti per apparire nei salotti di gossip!”. A questo punto la De Andrè afferma di concordare con le parole esternate dal direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, intervenuto sulla questione, pochi giorni fa, a Pomeriggio 5. “Credo – sempre la De André – che certe persone dovrebbero iniziare ad avere più dignità, identità e personalità piuttosto di attaccarsi sempre all’ombra di chi è stato al loro fianco…”

De André: “Io non ho mai parlato, men che meno sparlato, di storie che riguardano il mio passato”

“Come avete potuto constatare – riflette sempre Francesca – io non ho mai parlato, men che meno sparlato, di storie che riguardano il mio passato, se non come in questo caso per rispondere a rabbia e rancore e, come secondo me dice giustamente Roberto Alessi, perché è evidente che ‘ancora brucia’. Io, al contrario, ho sempre augurato il meglio senza ripensamenti, rabbia o altro. Quella che non torna nel passato, nemmeno nominandolo, sono io, proprio perché una volta che ho deciso di chiudere per una serie di motivi, ho continuato per la mia strada.”

Francesca: “Io ho una relazione che va a gonfie vele”

La De André, infine, chiosa: “Io ho una relazione che va a gonfie vele, sono felice, serena, innamorata e più che ricambiata. Ho un uomo che fa per me di tutto e siamo felici. Invito tutti quelli a cui ‘rode’ di provare a farsi una vita senza usare sempre il nome degli altri per apparire. Ma ci vedremo presto, sapete che quando la gente fa il mio nome a caso, a quel punto amo mettere i puntini sulle i.”