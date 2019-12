Francesca De André non perdona Fabrizia e la porta in tribunale: “Non finisce qui”

Pomeriggio 5, Francesca De André risponde all’appello della sorella Fabrizia: non ha intenzione di incontrarla

Tornerà il sereno tra Francesca De André e la sorella Fabrizia? Ora come ora è un momento ancora lontano, seppure Fabrizia stia facendo appelli su appelli all’ex gieffina. Francesca non ne vuole sapere di riallacciare i rapporti e lo ha ribadito a Pomeriggio 5 nella puntata di oggi, 9 dicembre. Ma come mai hanno litigato? Le sorelle De André hanno smesso di parlarsi perché Francesca crede e ha accusato Fabrizia di aver partecipato a un complotto sul tradimento di Giorgino. La storia è cosa nota visto che è successo tutto sotto i riflettori del Grande Fratello 16, quando proprio Fabrizia entrò nella casa per confermare il tradimento di Giorgio a Francesca. E c’è un momento preciso di quel confronto che Francesca non riesce a mandare giù e che la convince della colpevolezza della sorella.

Francesca De André a Pomeriggio 5: “Una coltellata, non me l’aspettavo”

Qualche giorno fa, Fabrizia ha chiesto alla sorella di darle una seconda possibilità. Oggi Barbara d’Urso ha invitato Francesca per rispondere all’appello dell’altra. E l’ex gieffina ha risposto così: “Io ho provato a riallacciare i rapporti con Fabrizia, perché comunque mia sorella si è comportata male negli anni. C’è stata la cosa del Grande Fratello e per me è stata l’ennesima coltellata, che mi ha portato a pensare che io non posso più fidarmi di nessuno”. Dopo questo preambolo, Francesca ha aggiunto ulteriori dettagli: “Questa ragazza, che è mia sorella, mi ha visto piegata in due dal dolore ed è riuscita, perché si è fatta raggirare da Biagio D’Anelli, a dirmi dentro la Casa che la voce del vocale era Giorgio. […] Io una coltellata del genere da mia sorella non me l’aspettavo, mi ha scioccato”.

Sorelle De André, la pace è lontana: “Ci saranno risvolti in tribunale”

Non solo Francesca non ha intenzione di dare una seconda possibilità alla sorella Fabrizia, ma ha invece intenzione di trascinarla in tribunale per quanto è successo. Oggi a Pomeriggio 5 Francesca De André ha infatti detto: “È una cosa inventata, infatti ci saranno risvolti in tribunale non è che finisce qua la storia”. Sul nipote Riccardo, figlio di Fabrizia, che non sta vedendo crescere ha aggiunto: “Mi lacera il cuore”. Ma Francesca ha ancora spiegato che sua sorella non ha risposto nulla quando le ha chiesto spiegazioni sul messaggio vocale in questione mentre adesso ha cose da dire. Questo la fa sospettare che stia facendo di tutto anche per continuare ad andare in televisione.