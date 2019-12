Fabrizia e Francesca De André non hanno ancora fatto pace

Fabrizia De André è tornata a Pomeriggio 5 per parlare dell’armonia ritrovata in famiglia. Dalla scorsa estate la giovane si è ricongiunta al padre Cristiano dopo anni di lontananza e dissidi. Rivedere le immagini del padre ha commosso Fabrizia, che la scorsa primavera ha scelto all’ultimo di non partecipare più al Grande Fratello. Questo legame ritrovato non è piaciuto a Francesca De André, che si è allontanata dalla sorella maggiore anche per via di un presunto complotto ai danni del fidanzato Giorgio Tambellini. Nel salotto di Barbara d’Urso Fabrizia ha lanciato l’ennesimo appello a Francesca: la modella è pronta a fare pace e a ricostruire un legame dopo le ultime vicende.

L’appello di Fabrizia De André alla sorella Francesca

“Mio padre? Sono felice di aver ottenuto finalmente quello che ho sempre desiderato”, ha premesso Fabrizia De André a Pomeriggio 5. “Francesca non risponde alle mie chiamate e ai miei messaggi. Ho avuto delle notizie dal suo agente quando è stata in ospedale. Per ora le lascio il suo spazio”, ha confidato la ragazza a Barbara d’Urso. “La mia porta è sempre aperta per lei”, ha aggiunto Fabrizia, per poi lanciare un vero e proprio appello: “Pensaci bene, ti stai perdendo gli anni più belli di Riccardo”. Quest’ultimo è il figlio che Fabrizia ha avuto qualche anno fa da un relazione ormai conclusa.

Perché Francesca De André ha litigato con Fabrizia

Francesca ha interrotto il rapporto con Fabrizia dopo il ritorno di fiamma con Giorgio Tambellini. A detta dell’ex gieffina la sorella avrebbe messo su un complotto con Biagio D’Anelli per allontanarla dal toscano e spingerla così tra le braccia di Gennaro Lillio.