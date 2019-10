Fabrizia De Andrè parla della lite con la sorella Francesca De Andrè

Fabrizia De Andrè è pronta a tendere una mano alla sorella minore Francesca nonostante la recente litigata che le ha bruscamente allontanate. L’ex concorrente del Grande Fratello si è infatti scagliata contro Fabrizia per via del presunto tradimento del fidanzato Giorgio. A detta di Francesca, Fabrizia avrebbe ordito un complotto insieme ad Alessandra, una sua vecchia amica, per avvicinarla a Gennaro Lillio nel reality show di Canale 5. Accuse che la primogenita di Cristiano De Andrè ha prontamente respinto, sottolineando di aver sempre sostenuto l’ex gieffina e di volere solo la sua felicità. Per questo Fabrizia è pronta a superare questo momento di incomprensione per tendere una mano a Francesca e fare definitivamente pace.

Le ultime dichiarazioni di Fabrizia De Andrè su Francesca

“Non so come Francesca possa pensare che io abbia ordito un complotto ai suoi danni. Non mi ha risposto al telefono per giorni, poi è andata in tv e si è accanita contro di me. Quando guadavo il programma Domenica Live tremavo”, ha raccontato Fabrizia De Andrè al settimanale Nuovo. “Potrebbe essere stato Giorgio a mettere zizzania tra Francesca e me: sono stata l’unica persona a restarle vicino in tutto questo percorso perché lei era da sola e non aveva nessuno a spalleggiarla. E questo è il risultato”, ha aggiunto.

Fabrizia De Andrè pronta a fare pace con la sorella Francesca

“Per lei la mia porta è sempre aperta. Non sono riuscita ad andare in ospedale a trovarla perché ho un bimbo piccolo e non mi posso muovere. Ma mi sono informata sul suo stato di salute e so che ora sta meglio. Ho provato a chiamarla però non mi risponde. Se non vuole riavvicinarsi alla famiglia, non possiamo fare di più. Io, mio padre e nostra sorella Alice siamo disposti ad aiutare Francesca in tutto e per tutto. Ma se la sua porta resta chiusa come facciamo”, ha ribadito Fabrizia De Andrè.