Francesca De André lapidaria sul padre Cristiano: c’entra Fabrizio

Ultimamente Francesca De André si sta trovando al centro di diverse argomentazioni, ma la più recente ha letteralmente stupito tutti. A Novella 2000, infatti, la figlia di Cristiano e nipote del celeberrimo Fabrizio De Andrè, avrebbe raccontato del suo sentimento nei confronti del nonno cantautore scomparso e di quanto lo senta vicino nonostante l’assenza.

In tutto questo parlare, però, emerge chiaramente un principio di fastidio, palesato poco dopo, nei confronti del padre Cristiano, attualmente in tour con un nuovo omaggio al grande poeta Fabrizio. Tra Francesca e il padre non corre buon sangue e l’ex gieffina ha scelto nuovamente di scagliare una freccia al genitore, toccandolo ora sulla sua professione. Le parole utilizzate da Francesca sono tutt’altro che soft, ma anzi pungono e c’entrano una questione piuttosto spinosa.

Dopo essersi aperta sulla sua vita, cominciando dall’infanzia, oltrepassando il capitolo della violenza fisica subita dall’ex fidanzato e arrivando dunque al punto sul rapporto con papà Cristiano, Francesca non ha avuto timore di esporre il suo pensiero in merito all’artisticità di questo e le sue parole, a giudicare dalle dichiarazioni, sono state davvero molto forti.

Francesca De André parla del padre Cristiano e lo fa in modo fortissimo

Durante l’intervista esclusiva Francesca, che oggi ha 34 anni, ha espresso la sua riflessione in merito al padre e al suo lavoro. Senza paura di esporsi, ma soprattutto senza paura che Cristiano possa in qualche modo venire a conoscenza di quanto detto dalla figlia (e sicuramente accadrà), Francesca ha lanciato un paio di accuse pesanti. Dopo avere sostenuto di essere stata abbandonata da tutti, l’ex gieffina, si è soffermata sul padre e sul tour volto a celebrare nonno Fabrizio, ma da lei sono uscite rabbia e durezza:

Continua a riarrangiare i brani di un morto per monetizzare, quando per farsi strada gli sarebbe bastato attingere dal proprio talento, che non ha mai imparato a sfruttare.

Un incipit davvero spiazzante, un’accusa fortissima nei confronti del cantautore figlio di Fabrizio, dal quale ha ereditato sicuramente l’estetica e in larga parte anche la voce. La donna, però, continua il suo ragionamento e aggiunge:

Ha sempre lasciato che le sue miserie prendessero il sopravvento sulle virtù. Non ho timore che gli giunga all’orecchio l’idea che ho di lui.

Insomma, Francesca pare avere le idee chiare sul padre, tacciato di “plagio“, di “sfruttamento artistico” e di poca concreta inventiva. Accuse pesanti che però nulla hanno a che vedere con il pensiero della donna nei confronti del nonno, al quale si sente molto vicina. “Le sue canzoni mi hanno spesso aiutata a superare quei momenti” (alludendo al periodo della depressione). E ancora: “Quando ero piccola, ascoltare i suoi pezzi era una scoperta […]”.

Dopo essere finita al centro di grandi preoccupazioni dopo avere ingerito detersivo al posto dello yogurt, oggi Francesca sta meglio e si dedica a nuovi progetti, tra cui quello di volere diventare tatuatrice, mentre porta avanti la passione per la pole dance. Certo è che questo rapporto di fuoco col padre pare proprio non volersi attenuare; dopo queste dichiarazioni, poi, la pace sembra proprio impossibile.