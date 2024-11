Francesca De André: “Candeggina negli organi, danno enorme”

Francesca De André è tornata ad aggiornare sulle sue condizioni di salute, dopo essere stata ricoverata d’urgenza in ospedale per aver ingerito accidentalmente del detersivo. Credeva fosse yogurt e ne ha bevuto un poco, rischiando grosso. Lei stessa ha raccontato la vicenda tramite un post, due giorni fa. Molti hanno espresso sostegno e vicinanza alla giovane, altri l’hanno criticata, affermando che sia in cerca di visibilità e che non è possibile che non si sia accorta che stesse ingurgitando la sostanza chimica visto il forte odore che emana. La 34enne genovese, attraverso un post scritto sul suo profilo Instagram, ha così deciso di spiegare dettagliatamente l’episodio che, a detta sua, le ha causato un “danno enorme”.

La nipote del mitico “Faber” ha evidenziato come molte persone abbiano sparato a zero sul suo conto, accusandola di sensazionalismo. Inoltre ha sostenuto che il racconto fatto dall’ospedale subito dopo il ricovero non voleva innescare pietismi e pena, ma solamente essere una storia di condivisione. Al netto di ciò, la De André ha spiegato che quel che le è capitato “è stato un incidente casalingo in un momento di sovrappensiero”. L’ex gieffina ha rivelato che in casa sua la lavatrice è in cucina: “Ho veramente scambiato il vasetto dove avevo messo l’igienizzante dell’omino bianco, che è stato portato in ospedale per far studiare al centro antiveleni, per un residuo di yogurt che solitamente compro in barattoli di vetro”.

“Ho sentito immediatamente che non era yogurt – ha aggiunto Francesca – ma purtroppo è bastata anche una minima quantità a crearmi un danno enorme interiore perché all’interno di questo prodotto era presente acqua ossigenata e candeggina che sono riusciti ad arrivarmi e a passarmi in tutti gli organi interni”.

A riprova che i problemi avuti dopo l’equivoco del detersivo sono seri, ha allegato al post i referti medici. Quindi ha aggiunto che in ospedale si è sottoposta a una miriade di test e analisi tramite i quali è stata “ribaltata come un calzino”. “Così la prossima volta invece di scrivere vi infilate le mani non vi dico dove!”, ha concluso l’ex gieffino, rivolgendosi a tutti coloro che hanno dubitato del suo racconto, accusandola di volersi sponsorizzare attraverso la narrazione di un fatto drammatico.

Francesca De André e l’incubo vissuto con l’ex Giorgio Tambellini

Nei mesi scorsi Francesca De André è stata protagonista in diverse trasmissioni televisive per raccontare l’amore tossico vissuto con l’ex fidanzato Giorgio Tambellini. La 34enne ha spiegato di essere stata più volte picchiata dall’uomo. In un frangente è quasi deceduta. Tambellini, per via delle violenze di cui è stato autore, è stato condannato a tre anni e tre mesi di carcere. Ad emettere la sentenza sono stati i giudici del tribunale di Lucca.