Francesca De André “irriconoscibile”: critiche feroci su di lei, motivo

Francesca De André e il gemello Filippo sono stati protagonisti a Verissimo, raccontando del loro fortissimo legame, dei loro problemi con il padre e anche di quel che è capitato di recente alla 34enne genovese (ha ingerito del detersivo in modo accidentale ed è stata ricoverata d’urgenza). Nel corso dell’intervista, diversi telespettatori si sono riversati sui social sostenendo che l’ex gieffina abbia esagerato con i ritocchini. C’è chi l’ha definita “irriconoscibile”.

“Prima di andare in orfanotrofio ho fatto un periodo con mio padre, un periodo che non auguro al mio peggior nemico. Ho vissuto dei traumi che ancora oggi mi porto dietro”, ha tuonato la De André riferendosi al genitore Cristiano. E con sua madre Carmen? “Oggi il rapporto con mia madre non so come descriverlo. C’è ma non è un rapporto classico mamma e figlia. Diciamo un rapporto donna-donna. Ci comprendiamo da donna a donna”.

“Io invece – ha spiegato Filippo – vado d’accordissimo con mia madre. Con mio padre invece anche io oggi non ho più rapporti. Si arriva a un certo punto e poi crolla tutto, è sempre come ripartire da capo. Io sono disponibile fino a un certo punto”. La sorella è stata ancor più dura:

“Se una persona è deleteria, familiare o meno, meglio levarsela di torno. Mio padre è una persona deleteria in generale, ho deciso di eliminarlo dalla mia vita. Lui è dannoso, mi ha solo fatto del male. Ha per me grossi problemi umani. Con mio nonno (Fabrizio De André, ndr) mi trovavo, con lui non c’entro nulla. Umanamente parlando, mi fa rabbrividire. Non voglio nel modo più assoluto che mi stia attorno. Ha solo fatto cose che mi hanno creato problemi. Vivo meglio così. Ho smesso di voler insistere con lo persone, non voglio rapporti di circostanza. L’unica persona con cui voglio avere a che fare della mia famiglia è Filippo, gli altri non li voglio avere attorno”.

Critiche a Francesca De André

Le dichiarazioni di Francesca De André, sui social, è stata per lo più criticata in modo feroce. Tanti telespettatori hanno sostenuto che sarebbe meglio che la 34enne la smettesse di andare in tv a parlare male del padre e che ormai la vicenda ha stufato. Alcuni hanno il sospetto che lo faccia per guadagnare ospitate. Inoltre molti utenti hanno scritto di credere che la donna abbia esagerato con il bisturi.