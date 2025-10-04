Francesca De André e gli orrori subiti dall’ex: “Ho ancora buchi in testa”

Giorgio Tambellini è stato condannato anche in secondo grado. Lo ha spiegato Francesca De André a Verissimo. La donna ha vissuto un amore tossico con l’imprenditore che in diverse occasioni si è reso protagonista di violenze inaudite. Nel 2022, la nipote di ‘Faber’, per le botte ricevute, è finita in ospedale in codice rosso. Ha rischiato la vita. In quel frangente è partita la denuncia d’ufficio. Successivamente l’ex gieffina si è costituita parte civile. In secondo grado è stata confermata la condanna a 3 anni e 3 mesi di carcere a Tambellini che dovrà anche pagare 15mila euro all’ex, oltre a saldare le spese legali di quest’ultima.

Verissimo, Francesca De André sull’ex: “Mi picchiava”

“Sì, lui faceva uso di sostanze”, ha raccontato Francesca De André a Silvia Toffanin, ricordando poi alcuni gravi episodi di cui è rimasta vittima. “Lui (Giorgio Tambellini, ndr) mi picchiava con i guanti, incendiava gli oggetti e me li buttava addosso, mi tirava anche la candeggina“, ha spiegato l’ex gieffina. “Mi picchiava con ombrelli rotti, ho ancora dei buchi in testa – ha aggiunto -. Ciò che dico è tutto documentato da video e foto. Gli inquirenti hanno visto tutto”.

De André ha dichiarato di essere in parte delusa dalla vicenda giudiziaria in quanto si aspettava che Tambellini, per le violenze perpetrate, ricevesse una condanna più dura. Ha inoltre rimarcato che quando stava vivendo l’amore tossico con l’ex non riusciva a rendersi conto della gravità della situazione, arrivando al punto di andare a fare l’opinionista in tv per dare consigli alle donne su come evitare di farsi sopraffare dai compagni violenti, quando lei stessa viveva privatamente una relazione terribile.

Francesca De André: “Ora sono sola”

“Io adesso sono sola. Ho una famiglia dislocata… Mia mamma la sento ogni tanto, lo stesso vale per mio fratello. Nel profondo voglio bene loro, mi piacerebbe avere un riavvicinamento più solido”, ha confidato sempre a Verissimo l’ex gieffina che ha anche ricordato di aver vissuto difficoltà a livello fisico dopo che le sono state diagnosticate tre masse tumorali. “Mi hanno rimosso le tube per tre masse tumorali. Ma mi hanno salvato le ovaie. Con la fecondazione assistita potrò avere figli”, ha spiegato De André, sottolineando che un giorno le piacerebbe diventare madre.