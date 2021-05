Francesca De Andrè, è crisi nera con il fidanzato: parla l’ex gieffina

Francesca De André tra alti e bassi. I primi sono ascrivibili al capitolo carriera, i secondi alla sua attuale situazione sentimentale. La figlia di Cristiano, intervistata da Francesco Fredella in diretta su RTL 102.5, ha infatti confidato che con il fidanzato Giorgio Tambellini la situazione non è delle più rosee. Anzi, c’è aria di burrasca, come dire crisi. E dalle parole della giovane pare che non si tratti di un problemi da poco, risolvibili con uno schiocco delle dita.

Prima di affrontare le questioni di cuore, la nipote del compianto Faber ha fatto il punto sui progetti professionali su cui si è impegnata di recente. Presto sarà disponibile il suo primo singolo, nato da un’idea del suo produttore che, spiega Francesca, è “molto estroverso“. Con il manager, assicura sempre la De Andrè, ha un rapporto franco, foriero di molte idee interessanti. Una piccola anticipazione sulla fatica musicale di cui è protagonista? Il singolo, spiega l’ex gieffina, avrà un ritornello che sarà “mezzo in inglese, mezzo in francese”.

Francesca spera che questo primo progetto non sia una tappa singola della sua carriera. L’obiettivo, infatti, è quello di proseguire in un percorso artistico anche in futuro. La De Andrè racconta che ha molte idee da sviluppare e si augura che il brano con cui uscirà a breve nel mercato musicale abbia poi un seguito, magari un album.

Capitolo sentimentale: da tempo sui suoi profili social non c’è traccia del suo attuale compagno Giorgio Tambellini. E un motivo c’è. Francesca narra così che sono in molti a domandarle notizie a riguardo. “Però quando non ne parlo è perché non ho voglia di parlarne”, chiosa, riferendosi alla love story. In realtà qualcosa in più la dice.

Sempre confidandosi con Francesco Fredella ha prima ricordato che tutte le coppie vivono di alti e bassi, dopodiché ha dichiarato che lei preferisce narrare al proprio pubblico soltanto i momenti più spensierati. “Perché raccontare quelli brutti?”, ha aggiunto. Il che ha fatto credere che la storia con Tambellini stia attraversando un periodo assai delicato.

Di fatto l’ammissione è giunta sempre dalla De Andrè: “È un momento passeggero che non è idilliaco, ora penso a me stessa”. Infine la chiosa, con tanto di frecciatina verso coloro che hanno sempre un sorriso da sfoggiare anche quando le cose non vanno per il verso giusto: “Invece di stamparmi un bel sorriso finto e farmi delle storie su Instagram dove faccio finta di niente dico la verità. Non dico niente perché non c’è nulla di bello da dire”.