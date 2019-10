Come sta oggi Francesca De Andrè: a Pomeriggio 5 dopo il malore

Francesca De Andrè è tornata in televisione dopo il malore che l’ha colpita qualche settimana fa dietro le quinte di Live-Non è la d’Urso. L’ex concorrente del Grande Fratello è stata ospite di Pomeriggio 5, nella puntata in onda giovedì 10 ottobre. La figlia di Cristiano De Andrè ha ammesso di aver avuto un crollo nervoso, dovuto al periodo di forte stress che sta vivendo. L’addio a Gennaro Lillio e il ritorno di fiamma con Giorgio Tambellini ha causato più di qualche problema alla 29enne, che negli ultimi mesi si è allontanata anche dalla sorella Fabrizia, con la quale ha sempre avuto un ottimo rapporto.

Le parole di Francesca De Andrè sui recenti problemi di salute

“Sto un po’ meglio ma non del tutto. Non mi ricordo nulla di quello che è successo, mi sono svegliata che ero già in ospedale. Mi hanno spiegato che ho avuto un crollo nervoso”, ha raccontato Francesca De Andrè a Pomeriggio 5. “Eppure non sono una semplice da buttare giù…ma non sto vivendo un momento semplice”, ha aggiunto l’opinionista di Barbara d’Urso. Francesca ha poi chiarito la posizione del fidanzato Giorgio Tambellini, che è rimasto in studio nonostante tutto. “Lui non voleva restare a Live, ma il mio agente l’ha rassicurato ed è arrivato in ospedale successivamente. Mi ha aiutato tanto, se non ci fosse stato lui…”, ha ammesso la De Andrè. “Tra noi va tutto benissimo”, ha puntualizzato la giovane.

Francesca De Andrè replica a Biagio D’Anelli e Gennaro Lillio

A Pomeriggio 5 Francesca De Andrè è tornata a puntare il dito contro Biagio D’Anelli e la sorella Fabrizia, rei a detta della ragazza di aver ordito un complotto ai danni di Giorgino. E sulla volontà di Gennaro Lillio di volerla portare in tribunale, Francesca ha così replicato: “Non ha niente da fare. Io ho risposto al suo post dove parlava di aggressioni da parte mia”.