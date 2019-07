Francesca De André e Cristian Imparato attaccati: discussioni social

Grande Fratello news, Cristian e Francesca bersagliati: gli hater colpiscono ancora

Cristian Imparato e Francesca De André sono tra i concorrenti del Grande Fratello 2019 maggiormente presi di mira. Adesso alcuni detrattori hanno persino deciso di criticarli insieme pubblicando messaggi sotto alle foto all’ex idolo di Io Canto, che non intende più stare in silenzio: se, fino a qualche settimana fa, preferiva lasciar correre, al momento adotta un’altra tattica, ovvero quella di rispondere a tono. È davvero positiva? Dalla sua ha comunque una miriade di fan, sempre pronti a proteggerlo da ogni insulto gratuito.

Accuse a Cristian Imparato, lui racconta tutta la verità

Qualche giorno fa ha spiegato perché il suo viso al Gf era gonfio e oggi si è trovato a rispondere a questo messaggio su Instagram: “Perché cancelli i messaggi che non ti piacciono? Fai come la tua amica Francesca De André. Se sei uomo, e per me non lo sei, devi accettare anche chi ti critica”; questa la sua risposta: “Cancello tutto quello che voglio e che non è costruttivo. Cancello soprattutto quello che è inutile!”.

Gossip Gf, le confessioni sui problemi di salute di Cristian Imparato: ecco cosa gli è successo in questi mesi

Cristian del Grande Fratello non ha passato un periodo semplicissimo, come ha spiegato con l’ultimo post pubblicato su Instagram: “In questi ultimi e lunghi mesi sono stato in un tunnel buio, appigliandomi ad una sola cosa che era la speranza, la speranza di stare fisicamente e psicologicamente meglio dopo un lungo periodo dove la salute mi è venuta a mancare a causa dei miei malesseri intestinali portandomi depressione ed eccessiva perdita di peso. Ho chiesto aiuto alla medicina estetica perché non riuscivo a vedermi magro e diverso da come stavo prima in viso”.