Francesca De André, ancora critiche dopo il Gf 2019: la reazione e un duro post

News Francesca De André, la vita dopo il Grande Fratello 2019

Francesca De André è uscita dal Grande Fratello 2019 alla finale, perciò ha avuto la possibilità di farsi conoscere fino al termine del reality show dai telespettatori; il suo essersi mostrata a trecentosessanta gradi ai concorrenti e anche a Gennaro Lillio ha attirato moltissime critiche da parte di tutti perché Francesca ha spesso esagerato sia con i comportamenti sia con i toni e le parole. I risultati del suo percorso al Gf 2019 sono ben evidenti sui suoi profili social, dove spesso e volentieri la nipote dello storico cantautore viene bersagliata con critiche, insulti e offese, anche quando – diciamolo – non fa assolutamente nulla. Ecco perché l’ex gieffina, ora felicemente fidanzata con Gennaro, pubblica talvolta citazioni come quella che vi riporteremo.

Francesca De André, la citazione contro gli haters

Evidentemente stanca delle critiche ricevute, la De André ha infatti pubblicato anche poche ore fa tra le sue Instagram stories una riflessione molto eloquente taggando Gennaro: “Quelli che ti criticano – così inizia la citazione – sono quelli che ti vogliono diverso perché vedono in te quello che loro… non saranno mai”. Un pensiero molto chiaro che tuttavia è vero solo in parte: non sempre chi critica vorrebbe essere come la persona che sta criticando perché si dia il caso che una critica venga mossa anche a gente che non si stima particolarmente e dalla quale si intende prendere le distanze; l’idea secondo cui insomma una persona criticata è sempre invidiata fa acqua da tutte le parti, soprattutto perché è palese che la De André abbia spesso e volentieri esagerato al Grande Fratello di Barbara d’Urso, e a farglielo notare sono stati anche i suoi compagni e lo stesso Lillio.

Francesca De André e Gennaro Lillio, la storia d’amore continua

Ad ogni modo il passato è passato, Francesca sembra essere molto serena, e forse tutto potrebbe dipendere proprio dalla presenza di Gennaro nella sua vita che con pazienza e affetto le è stato vicino sin dagli inizi del reality; lo stesso Lillio aveva usato delle parole bellissime un giorno in Casa e le aveva detto che avrebbe trovato la sua tranquillità e serenità solo se avesse avuto qualcuno che l’avrebbe amata davvero: adesso questo qualcuno c’è, e non possiamo che esserne felici.