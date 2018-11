Francesca Cipriani: Walter Nudo? “Non ho pianto per lui ma per Cecchi Paone”

Francesca Cipriani in lacrime per Walter Nudo? La verità dietro al gossip

Dell’incontro avvenuto tra Francesca Cipriani e Walter Nudo al Gf Vip ne hanno parlato quasi tutti i siti di gossip nell’ultima settimana. Le dichiarazioni che hanno fatto più scalpore, però, non sono state tanto quelle fatte da Francesca a Walter, ma quelle arrivate dopo, negli studi di Barbara d’Urso. La conduttrice di Pomeriggio 5, dopo la diretta del Grande Fratello Vip, ha fatto sapere al suo pubblico di avere avuto notizie della Cipriani che, a suo dire, dopo la puntata avrebbe passato la notte in lacrime. A confermare questa versione, sempre su Canale 5, anche Lisa Fusco. Quest’ultima, nello specifico, ha aggiunto di aver sentito Francesca Cipriani a telefono che, a sua volta, le avrebbe detto di aver passato tutta la notte a piangere. Le cose, tuttavia, pare non siano proprio andate così, e a fare queste precisazioni è stata proprio l’ex pupa bionda qualche minuto fa.

Francesca Cipriani precisa: Dopo l’incontro con Walter Nudo? “Non ho pianto per lui ma per colpa di Cecchi Paone”

“Francesca Cipriani mi ha telefonato e ha pianto tutta la notte per lui” aveva raccontato Lisa Fusco da Barbara d’Urso. L’ex gieffina, ad onor del vero, aveva però anche spiegato che dietro il malumore di Francesca, oltre al rifiuto di Walter Nudo, ci sarebbe stato un altro motivo quella sera. Quale? Le esternazioni fatte da Cecchi Pavone in Casa nei suoi confronti. E a confermare tutto ciò, come anticipato sopra, è stata la Cipriani in persona qualche minuto fa. L’ex pupa bionda, infatti, ha specificato: “Volevo precisare che non c’è stato nessun pianto da parte mia dopo l’incontro con Walter Nudo. Sono entrata in Casa per conoscerlo ed esternargli il mio amore. Non mi aspettavo né un bacio né altro. Lo sfogo che ho avuto durante la notte, di cui i siti di gossip stanno parlando in queste ore, era relativo ad Alessandro Cecchi Paone e alle parole poco carine usate nei miei confronti quando, in diverse occasioni, mi aveva sempre detto di avere stima di me”.

Francesca Cipriani cotta di Walter Nudo: “Spero di poterlo conoscere senza telecamere”

Francesca Cipriani, nel suo lungo messaggio, ha oggi ribadito ancora una volta il suo interesse per Walter Nudo. “Spero davvero di poterlo conoscere una volta terminata la sua esperienza all’interno della Casa” ha scritto la showgirl “Solo io e lui, senza telecamere né gossip”.