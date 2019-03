Francesca Cipriani torna a Colorado, è ufficiale: la conferma

Colorado 2019, non solo Belen: Elena Morali annuncia Francesca Cipriani nel cast

Colorado torna in prima serata e lo fa in grande stile. A condurre il programma comico, come molto già sapranno, ci saranno Belen Rodriguez e Paolo Ruffini. Loro due, però, non saranno gli unici volti noti al pubblico del piccolo schermo che prenderanno parte allo show. Confermati, per esempio, sono stati quest’anno anche Elena Morali e il fidanzato Scintilla, che probabilmente saliranno sul palco di Colorado portando i loro esilaranti sketch di coppia. A loro, come ha rivelato pochi minuti fa la stessa Morali, pare si unirà anche Francesca Cipriani che, dopo anni, ritornerà nello show che tempo fa la vide tra i protagonisti più amati.

Francesca Cipriani nel cast di Colorado: dopo l’Isola dei famosi un altro attesissimo ritorno in TV

Questo 2019 è l’anno dei grandi ritorni per Francesca Cipriani. L’anno scorso a l’Isola dei famosi aveva riscosso un grande successo tra i fan della trasmissione e, proprio per questo motivo, il suo breve (ma intenso) soggiorno in Honduras quest’anno è stato accolto con grande entusiasmo dal pubblico. Siamo sicuri che, una volta sparsa la voce circa il suo ritorno a Colorado, anche i fan di questa trasmissione saranno contenti di rivederla. Felice, oggi, lo è anche Elena Morali che, a chi le ha chiesto se la Cipriani sarebbe stata con lei a Colorado, ha risposto: “Si, sono super felice di lavorare con la mia cucciola”, confermando in questo modo la presenza di Francesca nello show.

Francesca Cipriani torna a l’Isola dei famosi ma poi lascia il reality: “Non ho più niente da dare”

Francesca Cipriani, ritornata per la seconda volta in Honduras, quest’anno ha deciso di interrompere prima del tempo il suo percorso a l’Isola dei famosi. “Non posso dare niente di più a questa Isola”, aveva risposto l’ex pupa bionda ad Alessia Marcuzzi quando quest’ultima, durante la diretta, le aveva chiesto di rimanere in gioco.