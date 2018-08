Temptation Island Vip sbarca su Canale 5

Temptation Island, l’isola della tentazione, tornerà in televisione il prossimo 11 settembre con la tanto attesa versione Vip dopo l’enorme successo che da anni ha ormai la versione classica. A qualche settimana di distanza dalla fine della cosiddetta versione Nip, nuove avventure sono pronte a scaldare le serate di Canale 5. Le coppie in gara sono formate da Nicoletta Larini e Stefano Bettarini; Valeria Marini e Patrick Baldassari; Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi; Ursula Bennardo e Sossio Aruta; Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra; Fabio Esposito e Marcella Esposito. Ma chi avrà il ruolo di tentatore?

Temptation Island Vip: anche Francesca Cipriani nel cast?

Nuove indiscrezioni in merito ai tentatori arrivano dal sito Isaechia. Dopo che l’autrice Raffaella Mennoia ha confermato l’indiscrezione del settimanale Chi annunciando la presenza di Davide Rossi, il figlio del rocker Vasco Rossi, e che il portale AltroSpettacolo.it ha dato per certa la presenza dell’ex velino di Striscia la Notizia Pierpaolo Pretelli, il sito in questione conferma la partecipazione degli ex corteggiatori di Uomini e Donne Nicolò Raniolo e Nicolò Ferrari, dell’ex protagonista di Temptation Island 4 Francesco Chiofalo e dell’ex naufraga de L’Isola dei Famosi 13 Francesca Cipriani. Ne vedremo davvero delle belle?

Francesca Cipriani conquista Maria De Filippi?

Non stentiamo a credere alla partecipazione di Francesca Cipriani al programma di Canale 5 targato Fascino di Maria De Filippi, visto che solo qualche settimana fa ha espresso la sua voglia di prendere parte a Uomini e Donne come tronista. “Maria, mi auguro che almeno tu possa aiutarmi”, ha rivelato al settimanale Nuovo Tv. Dopo aver conosciuto Rosa Perrotta in Honduras per il reality show di Mediaset ha capito che il Trono Classico può rivelarsi l’opportunità giusta per trovare finalmente l’anima gemella. “Quando ero all’Isola, Rosa mi ha raccontato che si è innamorata di Pietro Tartaglione a Uomini e Donne e che si sposerà con lui. È la prova che il programma ti dà la possibilità di incontrare l’anima gemella”, ha sottolineato Francesca. Temptation Island è solo un trampolino di lancio?