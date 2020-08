Paura per Francesca Cipriani: “Ho fatto il tampone per il Covid”

La showgirl Francesca Cipriani è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni fatte nel corso di una recente Instagram Stories, che hanno fatto preoccupare non poco i numerosi fan. Dopo qualche giorno di assenza dai social network, la giunonica co-conduttrice del programma targato Mediaset ‘La Pupa ed il Secchione e viceversa’ ha rivelato il motivo della sua assenza dai social network. Secondo quanto riportato dal sito internet Il Sussidiario.net, l’opinionista dei salotti di Barbara D’Urso sarebbe stata poco bene in questi ultimi giorni. Tanta preoccupazione per la Cipri, al punto che l’ex naufraga del reality show in quota Canale 5 ‘L’Isola dei Famosi’ si sarebbe sottoposta al tampone per il Covid-19. La showgirl ha rassicurato tutti a tal proposito dicendo: “Tanta paura” – per poi aggiungere che per fortuna l’esito del test è stato negativo. Francesca ha poi confessato di aver avuto il fiato sospeso per diversi giorni. Ora i fan della showgirl possono tirare un sospiro di sollievo.

La polizia fa irruzione sul set fotografico di Francesca Cipriani

Nelle scorse settimane Francesca Cipriani ha rivelato nel corso di un’intervista al settimanale di gossip Nuovo di una disavventura che l’ha vista protagonista. Mentre stava posando per uno shooting fotografico con abbigliamento succinto sul ciglio di una strada, sono arrivati i vigili, interrompendo i lavori. Qualche passante sembra si sia indispettito alla vista della showgirl in lingerie vicino a delle balle di fieno. Da qui la richiesta di bloccare lo shooting. Francesca ha raccontato di aver spiegato al vigile che non si voleva mancar di rispetto a nessuno. Parole che sembra abbiano convinto gli uomini della polizia municipale, tanto che né per la showgirl né per la troupe è stata fatta alcuna multa.

Francesca Cipriani di nuovo a L’Isola dei Famosi?

Francesca Cipriani potrebbe ritornare presto a L’Isola dei Famosi. Stavolta non nel cast però, ma insieme a Giucas Casella per fare una toccata e fuga durante la nuova edizione del popolare reality show totalmente realizzato in Honduras. A lanciare l’indiscrezione sarebbe stato Francesco Fredella durante la trasmissione radiofonica La Famiglia giù al nord. Lo speaker radiofonico ha riferito di un fuori onda di Casella, dove Giucas avrebbe ammesso che presto potrebbe fare un’incursione in Honduras. E con lui potrebbe portare naturalmente la Cipriani, con la quale ha instaurato un bel feeling proprio in occasione della partecipazione ad una passata edizione del programma.