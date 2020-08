Cipriani si spoglia in strada per un calendario: interviene la polizia

La showgirl Francesca Cipriani è tornata alla ribalta della cronaca per alcune rivelazioni fatte nel corso di una recente intervista al settimanale di gossip Nuovo, dove ha raccontato della sua ultima disavventura. Mentre buona parte degli italiani si sta godendo dei giorni di meritato riposo in vacanza al mare o in montagna, la Cipriani è al lavoro per completare gli ultimi scatti del suo calendario. Ma sembra che proprio durante il servizio fotografico sia avvenuto un colpo di scena. Un vigile è arrivato sul set dello shooting e ha interrotto i lavori. A testimoniare i fatti le foto pubblicate sul settimanale diretto da Riccardo Signoretti. Arrivate sul set, le forze dell’ordine hanno cercato di fermare la realizzazione degli scatti. La Cipriani era in lingerie vicina ad una balla di fieno sul ciglio di una strada. Una situazione che ha indispettito sicuramente qualche passante, che prontamente ha segnalato i fatti alle forze dell’ordine.

Multa scampata per Francesca Cipriani

“E’ arrivato un vigile per farmi la multa” ha dichiarato l’ex naufraga al settimanale Nuovo. Poi ha aggiunto che si è subito prodigata per spiegare al vigile che si trattava di lavoro e che non si voleva mancar di rispetto ad alcuno. Nonostante avessero scelto una location riservata, in estate c’è gente un po’ ovunque. L’opera di convincimento di Francesca nei confronti del vigile sembra aver funzionato. Per lei e la troupe sembra non essere stata fatta alcuna multa. La co-conduttrice de ‘La pupa ed il secchione e viceversa’ può quindi tirare un sospiro di sollievo. Nelle ultime settimane la bella opinionista di Barbara D’Urso è salita alla ribalta della cronaca anche per un altro gossip che la riguarda.

Appuntamento mancato con Can Yaman

La showgirl aveva infatti raccontato pubblicamente di aver fatto conoscenza con l’attore più amato e seguito in Italia in questo momento, cioè il turco Can Yaman. Protagonista della serie tv Daydreamer – Le ali del sogno, Yaman ha fatto letteralmente impazzire le telespettatrici italiane. La Cipriani sembra avesse combinato un appuntamento con l’attore turco, ma qualcosa sembra essere andato storto. “Gli scrivo e non mi risponde” – ha dichiarato la Cipriani, per poi aggiungere – “piango tutti i giorni per lui“. Sembra che lei gli avesse proposto di andare a cena. Lui aveva accettato, ma poi il nulla.