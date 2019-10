Francesca Cipriani: la strigliata di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5

Barbara d’Urso striglia Francesca Cipriani a Pomeriggio 5: “Raccogli, pulisci e mangia”

Barbara d’Urso, si ride e si scherza… ma fino a un certo punto. La conduttrice napoletana, durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5, ha infatti bacchettato Francesca Cipriani, da quest’anno ingaggiata per fare l’inviata ‘persa tra le nuvole’ su alcuni temi ‘leggeri’ trattati dalla trasmissione. Tuttavia, stavolta, la giunonica showgirl è andata oltre il consentito, prendendosi una strigliata dalla padrona di casa. Nella fattispecie, Francesca si trovava in un negozio di frutta e verdura. E tra una risata e una battuta ha iniziato a lanciare per aria della merce alimentare. Pronto l’intervento di Barbarella che l’ha redarguita a dovere.

La conduttrice interviene su Francesca Cipriani: il richiamo in diretta a Pomeriggio 5

“Ma cosa sta facendo?”, ha esclamato Barbara a un certo punto, vedendo la Cipriani lanciare della frutta e della verdura poi finita a terra. Non proprio una cosa su cui scherzare. E infatti è giunto prontamente il rimprovero: “Non buttare la verdura, non si sprecano le cose. Raccogli, pulisci e mangia”. Subito la showgirl ha cercato di riparare alla leggerezza. Peccato che nel piegarsi ha messo in bella vista una buona parte delle sue natiche, ben visibile dal vestito dalle abbondanti trasparenze indossato. “Ho avuto una bella idea”, ha chiosato la d’Urso vedendo la scena.

Live – Non è la d’Urso, dalla domenica al lunedì sera. Barbara: “Nuova sfida… e come sempre, l’azienda chiama e io sono in prima linea”

Oggi 28 ottobre, per Barbara d’Urso, c’è anche l’appuntamento di Live – Non è la d’Urso. Il talk show ha infatti traslocato dalla domenica sera al lunedì. “Nuova sfida… e come sempre l’azienda chiama e io sono in prima linea… Siamo stati il talk più seguito della Domenica sera ed ora andremo a occupare il posto del GF Vip (posticipato)… serata fondamentale per Mediaset. Vi aspetto”, ha scritto la conduttrice dopo l’ufficialità dello spostamento del programma dal giorno festivo a quello feriale.