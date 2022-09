Francesca Cipriani si sposa: il matrimonio è vicino

Fiori d’arancio in vista per Francesca Cipriani! Dopo la proposta di nozze ricevuta all’ultima edizione del Grande Fratello Vip la Pupa ha annunciato su Instagram che il suo matrimonio è imminente. Postando una foto in cui bacia il promesso sposo Alessandro Rossi, la bionda opinionista ha annunciato che manca davvero poco al grande evento: sarà entro la fine dell’anno.

Per il momento Francesca Cipriani ha preferito mantenere il riserbo sulla data di nozze ma è chiaro che sarà a settembre o ottobre, o perché no a dicembre. I preparativi per il sì sono in corso da qualche mese anche se l’ex gieffina ha scelto di fare tutto con riservatezza (forse in vista di una probabile esclusiva su qualche rivista patinata!).

In un’intervista di qualche mese fa al settimanale Nuovo la 37enne si è lasciata scappare qualche dettaglio, come la scelta di offrire a tutti gli invitati una cena a base di specialità italiane di varie Regioni. Entrambi gli sposi amano la buona cucina e condividono questa passione. Dichiarazione che nasconde un indizio importante: quasi sicuramente Francesca e Alessandro si sposeranno con una cerimonia serale.

L’annuncio di Francesca Cipriani ha subito fatto il pieno di like e commenti. Tra i tanti non è sfuggito quello di Raffaella Fico, che ha commentato con diverse emoticon col cuoricino. Le due hanno condiviso l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia ed è certo che la showgirl napoletana non mancherà al matrimonio dell’amica, dove ci saranno sicuramente diversi personaggi famosi.

Chi è Alessandro Rossi, il futuro marito di Francesca Cipriani

Il fidanzato di Francesca Cipriani è originario di Cesenatico: è un imprenditore e costruttore. La showgirl e Alessandro Rossi si sono conosciuti grazie ad amici in comune ma solo dopo un incontro a cena la coppia è diventata inseparabile. Galeotto è stato il cibo, un dettaglio non da poco per la Cipriani che è sempre stata una buongustaia. Pare che un piatto di tortellini abbia fatto la differenza…

La relazione va avanti dall’estate 2021 ed è diventata nel giro di poco tempo davvero importante, tanto da progettare un matrimonio. La differenza d’età – Alessandro è più piccolo di Francesca di ben sette anni – non ha mai creato problemi alla coppia. Così come la presenza del bambino che Rossi ha avuto da un precedente liaison: l’imprenditore è infatti già padre e sogna di avere altri figli dalla Cipriani, che non ha mai nascosto la voglia di diventare madre.

Il primogenito di Alessandro Rossi ha tre anni e ha instaurato subito un ottimo legame con Francesca Cipriani, che sta per diventare la moglie del suo papà.