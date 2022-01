Francesca Cipriani parla del “figlio segreto” del fidanzato Alessandro

In un’intervista concessa al settimanale Nuovo Tv Francesca Cipriani ha difeso con le unghie e con i denti la sua relazione con Alessandro Rossi. Una relazione iniziata solo la scorsa estate ma già importante, tanto che al Grande Fratello Vip l’imprenditore ha fatto la proposta di matrimonio alla bionda soubrette. In molti hanno avuto qualche dubbio sulla veridicità di questo sentimento ma la Cipriani ha assicurato che con Alessandro l’amore è vero e più forte che mai.

Alla rivista diretta da Riccardo Signoretti Francesca Cipriani ha fatto sapere:

“Mi dispiace che non sia arrivata al cuore questa grande emozione, noi ci sposiamo e saremo felice per sempre. Non sono una persona che fa delle farse, non le ho mai fatte nella mia vita. Sono una donna sincera e chi mi conosce lo sa. Io e Alessandro non vediamo l’ora di sposarci”

Il matrimonio è stato fissato al 2022 anche se al momento non è stata ancora scelta una data definitiva. Molto probabilmente Francesca Cipriani e Alessandro Rossi convoleranno a nozze entro la fine dell’estate. In questi giorni sono ufficialmente iniziati i preparativi. La Cipry ha già anticipato che vuole una cena a base di specialità italiane di varie Regioni.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato per la prima volta pure del “figlio segreto” di Alessandro Rossi. Segreto perché né l’uomo né Francesca Cipriani hanno mai menzionato il bambino durante la loro avventura nel reality show di Alfonso Signorini.

Francesca Cipriani ha ammesso:

“È piccolino, ha due anni e mezzo, e ancora non parla molto. Però ho un bel rapporto con lui, mi piacciono tantissimo i bambini e con Ale non vediamo l’ora di averne uno nostro”

Dopo i fiori d’arancio, quindi, Francesca Cipriani è pronta a diventare mamma. Del resto l’ex opinionista di Barbara d’Urso non ha mai nascosto il sogno di avere una famiglia tutta sua, con un marito e dei bambini. Un sogno che sta per diventare finalmente realtà grazie ad Alessandro Rossi.

Quest’ultimo ha 30 anni – 7 meno di Francesca – ma la differenza d’età non sembra essere un problema per la Cipriani, che in passato ha sempre amato uomini più grandi. Come ad esempio Giovanni Cottone, l’ex marito di Valeria Marini. Proprio a causa dell’uomo ci sono stati degli attriti tra le due soubrette in qualche occasione.

Chi è Alessandro Rossi

Il fidanzato di Francesca Cipriani è originario di Cesenatico: è un imprenditore e costruttore. La showgirl e Alessandro si sono conosciuti grazie ad amici in comune ma solo dopo un incontro a cena la coppia è diventata inseparabile. Galeotto è stato il cibo, un dettaglio non da poco per la Cipriani che è sempre stata una buongustaia. Pare che un piatto di tortellini abbia fatto la differenza…