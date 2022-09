Francesca Cipriani si sposa: Alfonso Signorini testimone di nozze

By

Manca poco al matrimonio di Francesca Cipriani. La vulcanica soubrette ha annunciato che il grande giorno è vicino, sarà entro la fine dell’anno, anche se per il momento ha preferito non svelare la data ufficiale. Tramite Instagram la 37enne ha però confessato chi sarà il suo testimone di nozze. La scelta è ricaduta nientepopodimeno che su Alfonso Signorini.

Francesca Cipriani non ha chiarito i motivi che l’hanno portata a compiere questa scelta ma sicuramente c’entra il fatto che il giornalista e conduttore le abbia dato l’opportunità di tornare al Grande Fratello Vip, reality show che le ha regalato la grande popolarità un decennio fa, nella versione Nip. Nella Casa più spiata d’Italia, tra l’altro, la Cipry ha ricevuto la proposta di nozze dal futuro marito Alessandro Rossi.

Dunque, dopo Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che hanno voluto Signorini come padrino di Battesimo del figlio Gabriele ora Alfonso dovrà ricoprire un altro ruolo importante per un’altra sua amata gieffina. Un matrimonio dove si respirerà aria di Grande Fratello Vip visto che tra i 200 invitati previsti ci sono molti ex partecipanti al programma.

Tra gli ospiti al sì di Francesca Cipriani risultano infatti: Raffaella Fico, le sorelle Selassié, Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Manuel Bortuzzo, Gianmaria Antinolfi, Federica Calemme, Giucas Casella e Katia Ricciarelli. Al lieto evento il nuotatore e l’ex fidanzata Lulù si rivedranno dopo la rottura burrascosa…

Secondo alcune indiscrezioni a tutti gli invitati verrà servita una cena a base di specialità italiane di varie Regioni. Entrambi gli sposi amano la buona cucina e condividono questa passione. Molto probabilmente, quindi, Francesca e Alessandro si sposeranno con una cerimonia serale.

Chi è Alessandro Rossi, il futuro marito di Francesca Cipriani

Il fidanzato di Francesca Cipriani è originario di Cesenatico: è un imprenditore e costruttore. La showgirl e Alessandro Rossi si sono conosciuti grazie ad amici in comune ma solo dopo un incontro a cena la coppia è diventata inseparabile. Galeotto è stato il cibo, un dettaglio non da poco per la Cipriani che è sempre stata una buongustaia. Pare che un piatto di tortellini abbia fatto la differenza…